Ο Τζορτζ Λούκας δανείζει τη φωνή του σε χαρακτήρα της ταινίας «Minions & Monsters»

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Τη φωνή του σε χαρακτήρα στην ταινία «Minions & Monsters», την τελευταία του franchise Despicable Me της Illumination,Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider, ο διευθύνων σύμβουλος της Illumination, Κρις Μελεντάντρι, αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της κινηματογραφικής σειράς Star Wars συμμετείχε στην ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Ιουλίου, αφού αποκάλυψε τον μακροχρόνιο θαυμασμό του για τις ταινίες.«Είχα το προνόμιο να γνωρίσω τον Τζορτζ πριν από περίπου δύο χρόνια, και αυτό που με οδήγησε στη γνωριμία είναι το πόσο αγαπά τις ταινίες της Illumination, και συγκεκριμένα το Despicable Me, και ακόμη πιο συγκεκριμένα, τα Minions», είπε ο Κρις Μελεντάντρι. «Ήταν τόσο συναρπαστικό όταν το έμαθα αυτό και στη συνέχεια το μοιράστηκα με τους συνεργάτες μου, γιατί προφανώς ανήκει σε μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων για τους οποίους ολόκληρο το προσωπικό του στούντιο τρέφει έναν αδιανόητο σεβασμό».Ο Μελεντάντρι είπε ότι μετά τη συνάντηση, προσέγγισε τον σκηνοθέτη Πιερ Κόφιν, το νσεναριογράφο Μπράιαν Λιντς και τον παραγωγό Μπιλ Ράιαν για να προτείνει να επιλεγεί ο Τζορτζ Λούκας για ρόλο στην ταινία.«Μια ιδέα για έναν χαρακτήρα προέκυψε από την ιστορία και έτσι είπα στον Πιερ: "Λοιπόν, τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να πάρουμε τον Τζορτζ;" Και μου είπαν: "Αστειεύεσαι;" Δεν είχα ιδέα, αλλά πήρα τόσο γρήγορα ένα ναι», θυμήθηκε.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε στην ταινία. Τον είδα πρόσφατα και μου μιλάει ήδη για τον ρόλο που θέλει να έχει στη συνέχεια στην επόμενη ταινία Minions. Οπότε, είναι απίστευτο».Ο Λούκας ηχογράφησε τον ρόλο του στο Παρίσι και συμπρωταγωνιστεί με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ, Άλισον Τζάνεϊ, Κρίστοφ Βαλτς, Τζεφ Μπρίτζες, Ζόι Ντόιτς, Τρέι Πάρκερ και Φιλ ΛαΜαρ στο καστ φωνών.Τα Minions παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό με την ταινία Despicable Me του 2010 ως οι μικροί κίτρινοι βοηθοί του πρώην υπερκακού Γκρου (Στιβ Καρέλ).Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock