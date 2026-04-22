Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο Στέφανος Ληναίος
Η εμβληματική μορφή του ελληνικού θεάτρου έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή - Το τελευταίο αντίο ειπώθηκε σήμερα, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του
Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, Στέφανος Ληναίος.
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο επίσης ηθοποιό, Έλλη Φωτίου. Το τελευταίο αντίο ειπώθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του.
H κόρη του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου, η γνωστή μουσική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου αποχαιρέτισε τον πατέρα της με μία ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.
Δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες, σημείωσε πως ο ηθοποιός έφυγε χαμογελαστός και πλήρης ημερών, προσθέτοντας: «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα. Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με τη μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».
Ο Στέφανος Ληναίος ήταν Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1989 - 1990.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art - RADA) του Λονδίνου. Την περίοδο 1954 - 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα, ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.
Ήταν ο ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ' όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.
Είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών το 1966-1967, οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου από το 1977. Επίσης αποτέλεσε μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.
Ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα (1968) και τον Αλέξη (1970).
Δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη
Πληροφορούμενη την απώλεια του Στέφανου Ληναίου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Στέφανου Ληναίου, η οποία στερεί το ελληνικό θέατρο από έναν από τους, διαχρονικά, πιο διακεκριμένους και πιστούς εργάτες του. Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, ο οποίος ανέδειξε ρόλους από όλο το φάσμα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, ερμηνευτής με πλούσια και απόλυτα διακριτά εκφραστικά μέσα, θιασάρχης, σκηνοθέτης, παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, ο Στέφανος Ληναίος όχι μόνο αφοσιώθηκε ολόψυχα στην Τέχνη, αλλά την προσέγγιζε, ακόμη και στην ωριμότητα, με δέος και σεβασμό. Στη μακρά ζωή και σταδιοδρομία του, γενιές και γενιές θεατών είχαμε την τύχη να τον θαυμάσουμε στο σανίδι, το οποίο αγάπησε με πάθος, αλλά και στις επιλεκτικές -και πάντοτε ξεχωριστές- εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη. Άνθρωπος με ακλόνητες αξίες, ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε και ευαίσθητος πολίτης, με διαρκή αγωνία για τα προβλήματα και το μέλλον του τόπου, η οποία μετουσιώθηκε και σε απόλυτα ανιδιοτελή εμπλοκή στον συνδικαλισμό και τη δημόσια ζωή. Ο Στέφανος Ληναίος υποκρινόταν μόνο στη σκηνή και την οθόνη, στην καλλιτεχνική και τη δημόσια παρουσία του ήταν ένας κρυστάλλινος άνθρωπος και ένας παθιασμένος καλλιτέχνης.
