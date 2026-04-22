Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και οι γονείς μου με άφηναν σπίτι του
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και οι γονείς μου με άφηναν σπίτι του
Τον τελικό του Eurobasket το 1987 τον είδαμε μαζί, πρόσθεσε ο stand-up comedian
Μεσοτοιχία έμενε με τον Βαγγέλη Ρωχάμη ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και, όπως δήλωσε, οι γονείς του τον άφηναν στο σπίτι του με τη σύζυγό του συχνά.
Ο stand-up comedian σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 21 Απριλίου, εξήγησε πως τον «κυνηγάει» ο κίνδυνος από παιδί: «Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον, ο οποίος δύο μέρες αργότερα διέπραξε δολοφονία. Είμαι ένα παιδί που με κηνυγάει από ηλικία 5-6 ετών αυτή η επικινδυνότητα», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η οικογένειά του συναναστρεφόταν με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν πραγματικά: «Εμείς μέναμε σε μία οδό στο Περιστέρι. Είχαν έρθει οι γονείς μου από το χωριό και στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν. Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, μας έφερναν κρέατα, η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Μιλάω σοβαρά. Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, όλοι. Είναι πραγματικότητα», ανέφερε.
Ο Βαγγέλης Ρωχάμης υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μορφές της ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας, με μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από αποδράσεις, φυλακίσεις και έντονη δημοσιότητα.
Γεννημένος το 1951 στο Βασιλικό Ευβοίας, η πρώτη του σύγκρουση με τις Αρχές σημειώθηκε το 1971, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Σύρο. Όταν δεν του χορηγήθηκε άδεια για να δει τη νεογέννητη κόρη του, αποφάσισε να αποδράσει από το στρατόπεδο, ενώ κατηγορήθηκε και για κλοπή μοτοποδηλάτου. Οι εντάσεις με τους ανωτέρους του οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή του από τον στρατό με προσωρινή αναβολή (Ι-5).
Η πρώτη του καταδίκη ήρθε λίγο αργότερα, με ποινή φυλάκισης τρεισήμισι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού για κλοπή. Το 1976 επέστρεψε στη φυλακή για διάρρηξη στο ταχυδρομείο του χωριού του, ενώ τα επόμενα χρόνια η παραβατική του δράση κλιμακώθηκε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνελήφθη για απόπειρα πώλησης κλεμμένων τηλεοράσεων και οδηγήθηκε ξανά στον Κορυδαλλό.
Τον Δεκέμβριο του 1981 πρωταγωνίστησε στην πρώτη στάση κρατουμένων στις φυλακές, αναπτύσσοντας έντονη διεκδικητική δράση. Για τη συμμετοχή του αυτή δικάστηκε το 1986 και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ωστόσο, αυτό για το οποίο συζητήθηκε περισσότερο ήταν οι αλλεπάλληλες αποδράσεις του. Ο Ρωχάμης φέρεται να είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα αποδράσεις από φυλακές όπως του Κορυδαλλού, της Χαλκίδας, της Κέρκυρας και της Αλικαρνασσού, με τη βοήθεια φίλων, αλλά και γυναικών που τον έκρυβαν. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εκείνος διασκέδαζε ανενόχλητος σε νυχτερινό κέντρο, χωρίς κανείς να τον καταδώσει.
Αποφυλακίστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2000 και επέστρεψε στην Εύβοια, όπου έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Λευκαντί. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 73 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για δεκαετίες απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη.
Ο stand-up comedian σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 21 Απριλίου, εξήγησε πως τον «κυνηγάει» ο κίνδυνος από παιδί: «Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον, ο οποίος δύο μέρες αργότερα διέπραξε δολοφονία. Είμαι ένα παιδί που με κηνυγάει από ηλικία 5-6 ετών αυτή η επικινδυνότητα», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η οικογένειά του συναναστρεφόταν με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν πραγματικά: «Εμείς μέναμε σε μία οδό στο Περιστέρι. Είχαν έρθει οι γονείς μου από το χωριό και στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν. Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, μας έφερναν κρέατα, η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Μιλάω σοβαρά. Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, όλοι. Είναι πραγματικότητα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Βαγγέλης Ρωχάμης υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μορφές της ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας, με μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από αποδράσεις, φυλακίσεις και έντονη δημοσιότητα.
Γεννημένος το 1951 στο Βασιλικό Ευβοίας, η πρώτη του σύγκρουση με τις Αρχές σημειώθηκε το 1971, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Σύρο. Όταν δεν του χορηγήθηκε άδεια για να δει τη νεογέννητη κόρη του, αποφάσισε να αποδράσει από το στρατόπεδο, ενώ κατηγορήθηκε και για κλοπή μοτοποδηλάτου. Οι εντάσεις με τους ανωτέρους του οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή του από τον στρατό με προσωρινή αναβολή (Ι-5).
Η πρώτη του καταδίκη ήρθε λίγο αργότερα, με ποινή φυλάκισης τρεισήμισι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού για κλοπή. Το 1976 επέστρεψε στη φυλακή για διάρρηξη στο ταχυδρομείο του χωριού του, ενώ τα επόμενα χρόνια η παραβατική του δράση κλιμακώθηκε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνελήφθη για απόπειρα πώλησης κλεμμένων τηλεοράσεων και οδηγήθηκε ξανά στον Κορυδαλλό.
Τον Δεκέμβριο του 1981 πρωταγωνίστησε στην πρώτη στάση κρατουμένων στις φυλακές, αναπτύσσοντας έντονη διεκδικητική δράση. Για τη συμμετοχή του αυτή δικάστηκε το 1986 και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ωστόσο, αυτό για το οποίο συζητήθηκε περισσότερο ήταν οι αλλεπάλληλες αποδράσεις του. Ο Ρωχάμης φέρεται να είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα αποδράσεις από φυλακές όπως του Κορυδαλλού, της Χαλκίδας, της Κέρκυρας και της Αλικαρνασσού, με τη βοήθεια φίλων, αλλά και γυναικών που τον έκρυβαν. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εκείνος διασκέδαζε ανενόχλητος σε νυχτερινό κέντρο, χωρίς κανείς να τον καταδώσει.
Αποφυλακίστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2000 και επέστρεψε στην Εύβοια, όπου έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Λευκαντί. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 73 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για δεκαετίες απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
