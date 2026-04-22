Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και οι γονείς μου με άφηναν σπίτι του

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μορφές της ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας, με μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από αποδράσεις, φυλακίσεις και έντονη δημοσιότητα.Γεννημένος το 1951 στο Βασιλικό Ευβοίας, η πρώτη του σύγκρουση με τις Αρχές σημειώθηκε το 1971, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Σύρο. Όταν δεν του χορηγήθηκε άδεια για να δει τη νεογέννητη κόρη του, αποφάσισε να αποδράσει από το στρατόπεδο, ενώ κατηγορήθηκε και για κλοπή μοτοποδηλάτου. Οι εντάσεις με τους ανωτέρους του οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή του από τον στρατό με προσωρινή αναβολή (Ι-5).Η πρώτη του καταδίκη ήρθε λίγο αργότερα, με ποινή φυλάκισης τρεισήμισι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού για κλοπή. Το 1976 επέστρεψε στη φυλακή για διάρρηξη στο ταχυδρομείο του χωριού του, ενώ τα επόμενα χρόνια η παραβατική του δράση κλιμακώθηκε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνελήφθη για απόπειρα πώλησης κλεμμένων τηλεοράσεων και οδηγήθηκε ξανά στον Κορυδαλλό.Τον Δεκέμβριο του 1981 πρωταγωνίστησε στην πρώτη στάση κρατουμένων στις φυλακές, αναπτύσσοντας έντονη διεκδικητική δράση. Για τη συμμετοχή του αυτή δικάστηκε το 1986 και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.Ωστόσο, αυτό για το οποίο συζητήθηκε περισσότερο ήταν οι αλλεπάλληλες αποδράσεις του. Ο Ρωχάμης φέρεται να είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα αποδράσεις από φυλακές όπως του Κορυδαλλού, της Χαλκίδας, της Κέρκυρας και της Αλικαρνασσού, με τη βοήθεια φίλων, αλλά και γυναικών που τον έκρυβαν. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εκείνος διασκέδαζε ανενόχλητος σε νυχτερινό κέντρο, χωρίς κανείς να τον καταδώσει.Αποφυλακίστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2000 και επέστρεψε στην Εύβοια, όπου έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Λευκαντί. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 73 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για δεκαετίες απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη.