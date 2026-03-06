Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δεν είχα φανταστεί ποτέ να έχω μια γυναικούλα σπίτι και να κάνω ό,τι θέλω
Δεν φανταζόμουν ποτέ τη ζωή μου να είμαι άδικος, δήλωσε ο stand-up comedian
Στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν ονειρεύτηκε να υπάρξει παντρεμένος με μία γυναίκα, η οποία θα περιοριζόταν στην ανατροφή των παιδιών και στις δουλειές του σπιτιού, ακολουθώντας τη δική του ζωή. Όπως είπε ο stand-up comedian, αυτή η στάση είναι άδικη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού τοποθετήθηκε αρχικά σχετικά με το αν θα ήθελε να γίνει πατέρας. Ο τρόπος ζωής του, διευκρίνισε ο ίδιος, δεν θα μπορούσε να συμβαδίσει με την απόκτηση ενός παιδιού.
«Αν έρθει ένα παιδί στην καθημερινότητα μας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δουλεύω τόσο. Αν ήθελα, θα είχα παιδιά γιατί και εγώ, ηλικιακά, είμαι 44 στα 45 τώρα», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:20
Στη συνέχεια, ο stand-up comedian ξεκαθάρισε πως επιθυμία του δεν ήταν ποτέ να προχωρήσει σε γάμο με μία γυναίκα που παρέμενε κλεισμένη στο σπίτι, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους. «Δεν φανταζόμουν ποτέ τη ζωή μου να είμαι άδικος. Με την έννοια, εντάξει, μαλ…ς έχω κάνει αλλά δεν έχω φανταστεί ποτέ τη ζωή μου να έχω μια γυναικούλα σπίτι, να την παρατήσω με δυο παιδιά και να κάνω ό,τι θέλω. Και να ακολουθεί τη ζωή μου», πρόσθεσε.
Μιλώντας για τη σύντροφό του, τη γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε πως είναι τιμή του να τον έχει επιλέξει για «συνοδοιπόρο» της στην προσωπική της ζωή, ενώ στάθηκε και στο καλλιτεχνικό της έργο. «Είμαστε συνοδοιπόροι, είναι τιμή μου γιατί αυτή είναι κορυφαία γλύπτρια και έχει κερδίσει βραβεία, παγκόσμια χρυσά μετάλλια και έχει αγάλματα παντού. Ντρέπεται να το λέει και, όταν το λέω εγώ στις συνεντεύξεις, το πάει παρακάτω γιατί δεν μπορεί την προβολή. Τη θαυμάζω γι’ αυτό που κάνει, γι’ αυτό που είναι», μοιράστηκε.
