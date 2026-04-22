Ντάνιελ Κρεγκ: Λατρεύω την Ελλάδα, ήταν πολύ όμορφα τις μέρες που ήμουν εδώ
Ντάνιελ Κρεγκ: Λατρεύω την Ελλάδα, ήταν πολύ όμορφα τις μέρες που ήμουν εδώ
Ο ηθοποιός βρέθηκε στην Αθήνα και στην Κέρκυρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land» Ντάμιεν Σαζέλ
Την Ελλάδα δήλωσε πως λατρεύει ο Ντάνιελ Κρεγκ, σημειώνοντας πως πέρασε πολύ όμορφα τις ημέρες που έμεινε στη χώρα.
Ο ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land» Ντάμιεν Σαζέλ, που πραγματοποιήθηκαν και στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κέρκυρα, έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τετάρτη 22 Απριλίου λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και αναχωρήσει.
«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα», είπε αρχικά ο Ντένιελ Κρεγκ και ενώ ο Γρηγόρης Μπάκας προσπαθούσε να του κάνει περισσότερες ερωτήσεις, ο ηθοποιός επισήμανε: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι».
Μόλις εκείνος του εξήγησε πως είναι δημοσιογράφος, του απάντησε στην επόμενη ερώτηση που είχε να κάνει με την αγάπη του για την Ελλάδα: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ στην Ελλάδα βρέθηκαν ο Κίλιαν Μέρφι και η Μισέλ Γουίλιαμς για τα γυρίσματα. Η ταινία δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο, ωστόσο έχει γίνει γνωστό πως αποτελεί ένα δράμα που διαδραματίζεται μέσα σε φυλακές. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land» Ντάμιεν Σαζέλ, που πραγματοποιήθηκαν και στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κέρκυρα, έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τετάρτη 22 Απριλίου λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και αναχωρήσει.
«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα», είπε αρχικά ο Ντένιελ Κρεγκ και ενώ ο Γρηγόρης Μπάκας προσπαθούσε να του κάνει περισσότερες ερωτήσεις, ο ηθοποιός επισήμανε: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι».
Μόλις εκείνος του εξήγησε πως είναι δημοσιογράφος, του απάντησε στην επόμενη ερώτηση που είχε να κάνει με την αγάπη του για την Ελλάδα: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ στην Ελλάδα βρέθηκαν ο Κίλιαν Μέρφι και η Μισέλ Γουίλιαμς για τα γυρίσματα. Η ταινία δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο, ωστόσο έχει γίνει γνωστό πως αποτελεί ένα δράμα που διαδραματίζεται μέσα σε φυλακές. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα