Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται στην Ελλάδα για γυρίσματα
Η Κέρκυρα και η Αθήνα το φυσικό σκηνικό της νέας ταινίας στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν
Απόβαση στην Ελλάδα, σε ένα πανέμορφο νησί του Ιουνίου, θα κάνουν την άνοιξη όχι ένας ούτε δύο αλλά τρεις διάσημοι και πολυβραβευμένοι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Ο λόγος για τον Κίλιαν Μέρφι, τον Ντάνιελ Κρεγκ και την Μισέλ Γουίλιαμς οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη χώρα μας, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του «La La Land» Ντάμιεν Σαζέλ, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο στην Κέρκυρα και στην Αθήνα.
Η νέα, μεγάλη αυτή κινηματογραφική παραγωγή, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης της και δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο, αποτελεί ένα δράμα που διαδραματίζεται μέσα σε φυλακές. Οι ιστορικές εγκαταστάσεις των φυλακών της Κέρκυρας, με το εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σχέδιο του Άγγλου φιλοσόφου και νομικού Jeremy Bentham, το οποίο περιλαμβάνει δέκα ακτινωτά διατεταγμένα κτήρια και στη μέση το κυκλικό γραφείο διοίκησης, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την εξέλιξη της δράσης της ταινίας η οποία αναμένεται να είναι καθηλωτική.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κινηματογραφικός συνθέτης και στενός συνεργάτης του Ντάμιεν Σαζέλ, Τζάστιν Χούργουιτς, που έχει αναλάβει να γράψει τη μουσική της ταινίας, έχει δηλώσει με νόημα πως «είναι το καλύτερο σενάριο που έχει διαβάσει ποτέ».
Το νέο κινηματογραφικό χτύπημα του Ντάμιεν Σαζέλ, ο οποίος μάγεψε το 2016 τους απανταχού θεατές με το μουσικό ρομαντικό δράμα «La La Land», με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμα Στόουν, το οποίο απέσπασε έξι συνολικά Όσκαρ, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας κυρίως εξαιτίας του εξαιρετικά δυναμικού καστ της και τη συνύπαρξη τριών πολύ μεγάλων ονομάτων.
Ο Κίλιαν Μέρφι, απέδειξε με την εκπληκτική ερμηνεία του στο «Οπενχάιμερ», στο ρόλο του πατέρα της ατομικής βόμβας που του χάρισε το πολυπόθητο Όσκαρ, πως αποτελεί, αναμφισβήτητα, έναν ηθοποιό υψηλών αξιώσεων.
Ο Ντάνιελ Κρεγκ, από την άλλη πλευρά, έχει ταυτιστεί, εδώ και χρόνια, με έναν από τους δημοφιλέστερους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών, τον θρυλικό Τζέιμς Μποντ μιας και ήταν ο έκτος κατά σειρά ηθοποιός που ενσάρκωσε τον πασίγνωστο πράκτορα 007.
Καστ πολλών αστέρων
Από τις κορυφαίες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς η Μισέλ Γουίλιαμς αποκάλυψε τις πλούσιες υποκριτικές της ικανότητες από πολύ νωρίς. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως στα 45 της χρόνια έχει ήδη αποσπάσει τρεις Χρυσές Σφαίρες αλλά και πέντε οσκαρικές υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως οι «Blue Valentine», «My Week with Marilyn», «Brokeback Mountain » κ.α.
Η συνύπαρξη των τριών αυτών εξαιρετικών ηθοποιών, υπό τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη που έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί δημιουργήσει εξαιρετικές ταινίες, σε συνδυασμό με τα ελληνικά τοπία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, αποτελούν τα συστατικά που καθιστούν πολυαναμενόμενο διεθνώς αυτό το φιλμ που θα κυκλοφορήσει από την Paramount Pictures με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας παραγωγής Heretic.
