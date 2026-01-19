Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται στην Ελλάδα για γυρίσματα

Μισέλ Γουίλιαμς

Από τις κορυφαίες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς η Μισέλ Γουίλιαμς αποκάλυψε τις πλούσιες υποκριτικές της ικανότητες από πολύ νωρίς. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως στα 45 της χρόνια έχει ήδη αποσπάσει τρεις Χρυσές Σφαίρες αλλά και πέντε οσκαρικές υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως οι «Blue Valentine», «My Week with Marilyn», «Brokeback Mountain » κ.α.Η συνύπαρξη των τριών αυτών εξαιρετικών ηθοποιών, υπό τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη που έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί δημιουργήσει εξαιρετικές ταινίες, σε συνδυασμό με τα ελληνικά τοπία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, αποτελούν τα συστατικά που καθιστούν πολυαναμενόμενο διεθνώς αυτό το φιλμ που θα κυκλοφορήσει από την Paramount Pictures με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας παραγωγής Heretic.