Ο Έμινεμ γιόρτασε 18 χρόνια νηφαλιότητας, η ανάρτηση που έκανε
Είμαι περήφανος για εσένα, του έγραψε ο ετεροθαλής αδερφός του
18 χρόνια νηφαλιότητας γιόρτασε ο Έμινεμ και έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση για να το μοιραστεί με τους θαυμαστές του.
Ο ράπερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου κρατά τη χαρακτηριστική κονκάρδα των Ανώνυμων Αλκοολικών, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή λεζάντα «XVIII».
Ο 53χρονος καλλιτέχνης δέχτηκε σχόλια στήριξης κάτω από την ανάρτησή του, με τον ετεροθαλή αδελφό του, Νέιθαν Μάδερς να του γράφει: «Είμαι περήφανος για σένα, μεγάλε αδερφέ».
Η πορεία του Έμινεμ προς τη νηφαλιότητα ξεκίνησε το 2008, όταν αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια για τον εθισμό του σε ουσίες, έπειτα από υπερβολική δόση που είχε πάρει το 2007.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Vibe το 2009, είχε αποκαλύψει ότι κατανάλωνε «από 10 έως 20» ναρκωτικά χάπια την ημέρα, τονίζοντας: «Τα νούμερα είχαν ξεφύγει τόσο πολύ που δεν ήξερα καν τι έπαιρνα».
