Ο Έμινεμ αποκάλυψε πώς αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά: «Είχα μπει σε έναν φαύλο κύκλο»
Στο ντοκιμαντέρ «Stans», ο διάσημος ράπερ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό
Μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του αποκάλυψε ο Έμινεμ στο νέο ντοκιμαντέρ «Stans», που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την Πέμπτη 7 Αυγούστου. Ο διάσημος ράπερ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό, την υπερβολική δόση που παραλίγο να αποβεί μοιραία το 2007 και τη στιγμή που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια.
«Είχα μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Έπεφτα ψυχολογικά, οπότε έπαιρνα περισσότερα χάπια. Μετά, η ανοχή σου γίνεται τόσο μεγάλη που καταντάς να μην αντιδράς στην υπερδοσολογία», είπε στην κάμερα. Ο ίδιος θυμήθηκε πως ξύπνησε στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί, ακινητοποιημένος και έχοντας σωλήνες παντού. «Όταν επέστρεψα στο σπίτι, είπα στον εαυτό μου "φίλε, πρέπει να κάνω κάτι. Ένιωθα ότι θα πέθαινα"», πρόσθεσε.
Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν έχασε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή της κόρης του, Hailie Jade McClintock. «Μου έφεραν ένα βίντεο επειδή έχασα το πρώτο ρεσιτάλ κιθάρας της Hailie. Το είδα και έβαλα τα κλάματα. Ένιωσα συντριπτική ενοχή. Σκεφτόμουν "Θεέ μου, γιατί το έχασα αυτό"». Οι τύψεις αυτές τον οδήγησαν σε βαθιά αυτοκριτική, όπως είπε. «Θες να τα χάσεις όλα; Αν δεν μπορείς να το κάνεις για τον εαυτό σου… τουλάχιστον κάν’ το για εκείνους».
Ο Έμινεμ είναι νηφάλιος από τον Απρίλιο του 2008 και μέσα από το άλμπουμ «Relapse» το 2009 αποτύπωσε την αρχή της πορείας του προς την ανάρρωση. Τον περασμένο Απρίλιο, γιόρτασε 16 χρόνια νηφαλιότητας με ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφία στην οποία κρατά στο χέρι του το αναμνηστικό κέρμα που συμβολίζει το επίτευγμά του.
In his new documentary "Stans," Oscar winner Eminem discussed his prior addiction to prescription drugs. https://t.co/kXglrDgx8o— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 8, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
