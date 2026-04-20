Η Βαλέρια Κουρούπη για τον σύντροφό της: Όταν μου είπε την ηλικία του, μαγκώθηκα στο να τον φλερτάρω
Η ηθοποιός μετρά τρία χρόνια σχέσης με τον ηθοποιό Μάριο Δερβιτσιώτη
Για τη στιγμή που έμαθε την ηλικία του συντρόφου της, τον οποία περνά 16 χρόνια, μίλησε η 51χρονη Βαλέρια Κουρούπη, επισημαίνοντας πως μαγκώθηκε στο να τον φλερτάρει.
Η ηθοποιός η οποία μετρά τρία χρόνια σχέσης με τον 35χρονο Μάριο Δερβιτσιώτη, έδωσε κοινή συνέντευξη μαζί του στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 20 Απριλίου και εξήγησε πως όταν μία γυναίκα είναι μεγαλύτερη από έναν άντρα αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα εάν ξεκινήσει σχέση μαζί του, γι' αυτό και στην αρχή της γνωριμίας τους δίσταζε να προχωρήσει.
Η Βαλέρια Κουρούπη δήλωσε πως την προβλημάτιζε αρχικά αν με τον σύντροφό της θα έχουν κοινά, ενώ εκείνος τόνισε πως δεν τον απασχόλησε καθόλου το θέμα της ηλικίας: «Έχω πάρει μηνύματα από πονεμένες γυναίκες και άντρες που μου λένε "σε ευχαριστούμε που είπες για τη διαφορά ηλικία στη σχέση σας, γιατί κι εμείς έχουμε αυτό το θέμα". Η γυναίκα όταν είναι μεγαλύτερη, είναι κοινωνικό πρόβλημα, δεν είναι τόσο απλό. Όταν ο Μάριος μου είπε πόσο χρονών είναι, μαγκώθηκα στο να τον φλερτάρω. Σκεφτόμουν ότι είναι εμπόδιο, με την έννοια ότι "θα έχουμε κάτι να λέμε μεταξύ μας;". Όταν τον γνώρισα καλύτερα και είδα ότι είναι ένα ώριμος άνθρωπος, με μία σοφία, και είδα ότι δεν υπάρχει κάποια "απόσταση", που έχει δουλέψει με τον εαυτό του, τότε το είδα αλλιώς. Στην αρχή σκέφτηκα “που πας κοπέλια;”», είπε η ηθοποιός.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε τι είναι αυτό που την εκνευρίζει περισσότερο στον Μάριο Δερβιτσιώτη: «Με τσαντίζει πάρα πολύ η ενασχόλησή του με το κινητό. Πρέπει να το μειώσει για την καλή του ψυχική υγεία», δήλωσε.
«Στη Βαλέρια με τσαντίζει το άσκοπο άγχος», απάντησε εκείνος με τη σειρά του.
Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μία σειρά με χιουμοριστικά βίντεο στα social media, η οποία ονομάζεται «Το Κρεβάτι», που έχει να κάνει με στιγμές ανάμεσα σε ζευγάρια.
