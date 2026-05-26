Μαρινάκης: Ο Γιούνκερ πρότεινε στον Τσίπρα τη φορολόγηση των εφοπλιστών και ο «προστάτης των αδυνάτων» επέλεξε να βάλει φόρους στους συνταξιούχους
Την αποκάλυψη που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» ότι πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές - αντί για την περικοπή συντάξεων - και εκείνος το αρνήθηκε, σχολίασε με ανακοίνωσή του την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Με αφορμή την αποκάλυψη Γιούνκερ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι «καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό.
Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό.
Η ανακοίνωση του Παύλου ΜαρινάκηΜια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των «φτωχών και των αδυνάτων».
