Το Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος του, οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο, λέει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο στρατός του Ιράν προειδοποιεί ότι νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει «πολύ πιο σφοδρή» αντίδραση

Η Τεχεράνη πρέπει να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, λέει Ιρανός βουλευτής

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν,, δήλωσε, σε νέο του μήνυμα μέσω των social media (δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια), ότι οι χώρες του Κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή.Οι δηλώσεις έγιναν την Τρίτη μέσω του καναλιού του Χαμενεΐ στο Telegram, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του τριμήνου πολέμου τους.«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα υπηρετούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πια ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», ανέφερε οΟ Χαμενεΐ δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει βέλη και προς το, λέγοντας πως «το κλονισμένο σιωνιστικό καθεστώς και ο καρκινικός όγκος του Ισραήλ πλησιάζουν στα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους».ανέλαβε την ηγεσία τον Μάρτιο, μετά τη δολοφονία του πατέρα του,, σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.Στο μεταξύ, ο ανώτερος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν,, δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «πολύ πιο σφοδρή» αντίδραση, η οποία θα εκτείνεται πέρα από τα όρια της περιοχής.Σε σχόλια που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, οείπε ότι σε περίπτωση νέου γύρου πολέμου, οι επιθέσεις του Ιράν θα ξεπεράσουν τα σύνορα της περιοχής και θα είναι πιο σφοδρές και βίαιες από ό,τι στους προηγούμενους γύρους.Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι διπλωμάτες που εκπροσωπούν την Τεχεράνη στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ «πρέπει να διαπραγματευτούν από θέση νικηφόρου δύναμης».«Ο οριστικός νικητής του πολέμου ήταν και παραμένει το γενναίο ιρανικό έθνος», είπε ο Ρεζάι σε ανάρτησή του στο X. «Η υποχώρηση στον εχθρό τον κάνει μόνο πιο άγριο και επιδεινώνει τα προβλήματά μας. Παρακαλώ, μην αμβλύνετε τις κόκκινες γραμμές».