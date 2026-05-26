Εκνευρισμένος ο Ράσελ Κρόου με επίμονους θαυμαστές έξω από ξενοδοχείο: Μην με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω
GALA
Ράσελ Κρόου Αυτόγραφα

Εκνευρισμένος ο Ράσελ Κρόου με επίμονους θαυμαστές έξω από ξενοδοχείο: Μην με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω

Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στους συγκεντρωμένους που ζητούσαν αυτόγραφα

Εκνευρισμένος ο Ράσελ Κρόου με επίμονους θαυμαστές έξω από ξενοδοχείο: Μην με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές τον πλησίασαν, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα αποχωρήσει.

Ο Κρόου προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στους συγκεντρωμένους που ζητούσαν αυτόγραφα, καθώς αρκετοί πλησίασαν πολύ κοντά του, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα. Όπως ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media: «Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενή συμπεριφορά, προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει αμέσως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια. «Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@ι@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Ράσελ Κρόου συνέχισε να δείχνει εμφανώς ενοχλημένος, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο και εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν τη στάση του ηθοποιού απέναντι στους θαυμαστές του που του ζητούσαν επίμονα αυτόγραφο.
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης