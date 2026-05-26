Εκνευρισμένος ο Ράσελ Κρόου με επίμονους θαυμαστές έξω από ξενοδοχείο: Μην με σπρώχνετε, αλλιώς φεύγω
Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στους συγκεντρωμένους που ζητούσαν αυτόγραφα
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές τον πλησίασαν, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα αποχωρήσει.
Ο Κρόου προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στους συγκεντρωμένους που ζητούσαν αυτόγραφα, καθώς αρκετοί πλησίασαν πολύ κοντά του, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα. Όπως ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media: «Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».
Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενή συμπεριφορά, προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει αμέσως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια. «Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@ι@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Ράσελ Κρόου συνέχισε να δείχνει εμφανώς ενοχλημένος, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο και εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν τη στάση του ηθοποιού απέναντι στους θαυμαστές του που του ζητούσαν επίμονα αυτόγραφο.
🚨 RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!”— HustleBitch (@HustleBitch_) May 25, 2026
A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated.
“Stay where you are.”… pic.twitter.com/TElaI7RQze
