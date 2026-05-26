Ματούλα Ζαμάνη για τις αντιδράσεις με την μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της: Το κάνω εδώ και χρόνια, σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα
Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο μάτι των απόψεων, δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στον έντονο σχολιασμό που προκάλεσε η στιγμή που έβγαλε την μπλούζα σε συναυλία της αναφέρθηκε η Ματούλα Ζαμάνη, κάνοντας λόγο για «πολιτική σκοπιμότητα» και επισημαίνοντας πως πρόκειται για πρακτική που, όπως λέει, επαναλαμβάνει εδώ και πέντε χρόνια.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 25 Μαΐου και μεταξύ άλλων μίλησε για την κριτική που δέχτηκε εκείνη την περίοδο, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε πως επηρεάστηκε ουσιαστικά από όσα ειπώθηκαν. Όπως είπε: «Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο “μάτι” των απόψεων. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που ξέρω ότι εγώ σαν Ματούλα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ξέρω ότι το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα… Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε την έκταση που πήρε το θέμα, λέγοντας πως βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της όταν άρχισαν να την καλούν επανειλημμένα άγνωστοι αριθμοί: «Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω “έλα Παναγία μου”. Άγνωστα δεν σηκώνω γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω, γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω “ναι;” και μου λένε “γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω “τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν, “α, δεν έχετε δει;”. Λέω “μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”».
Επιπλέον, η Ματούλα Ζαμάνη σχολίασε με χιούμορ και το γεγονός ότι το περιστατικό αναδείχτηκε αρκετές ημέρες μετά τη συναυλία: «Από μία εκπομπή ήταν και μετά κάθομαι και λέω “τι κάνουν ρε οι άνθρωποι;”. Συναυλία 25 μέρες πριν από όταν το έβγαλαν. Το κάνεις που το κάνεις, κάν' το λίγο πιο περιποιημένα».
Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις
Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2024 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αρχικά την τραγουδίστρια να ερμηνεύει το τραγούδι «Μιλώ για σένα» μπροστά στο κοινό. Προς το τέλος της εμφάνισής της, η ίδια σταμάτησε και απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Αθήνα αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι κ@@λα, αυτό είναι κατανόηση, αυτό είναι συνεννόηση». Αμέσως μετά, έβγαλε την μπλούζα της και την πέταξε προς το ενθουσιασμένο πλήθος, αποχωρώντας στη συνέχεια από τη σκηνή.
