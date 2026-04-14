Παντρεύονται Φειδίας Παναγιώτου και Στυλιάνα Αβερκίου - Tο προσκλητήριο του γάμου, ζητούν ντύσιμο με... Bridgerton vibes
Με dresscode ο γάμος του ευρωβουλευτή και YouTuber και της πρώην παίκτριας του «Big Brother»
Παντρεύονται ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου στα τέλη του Απριλίου, σύμφωνα με το προσκλητήριο του γάμου τους.
Ο ευρωβουλευτής και YouTuber και η πρώην παίκτρια του «Big Brother» έχουν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 16:30, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει δεξίωση στις 18:00 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
Όπως αναφέρεται στο προσκλητήριο, το ζευγάρι έχει ορίσει ως dress code «Bridgerton vibes», με ρομαντικό ύφος σε απαλές παστέλ αποχρώσεις. Παράλληλα σημειώνεται, ότι οι καλεσμένοι θα πρέπει να δείξουν το προσκλητήριό τους στην είσοδο της εκκλησίας.
Δείτε το προσκλητήριο
Η σχέση του Φειδία και της Στυλιάνας Αβερκίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, με τους δύο να κάνουν γνωστό, ότι είναι ζευγάρι με ένα βίντεο στο TikTok, μετά από ερωτήσεις που δέχονταν από τους διαδικτυακούς φίλους τους. Τον Δεκέμβριου του ίδιου έτους ήρθε η πρόταση γάμου από τον YouΤuber και ευρωβουλευτή στη σύντροφό του.
Η Στυλιάνα Αβερκίου ήταν ανάμεσα στους δεκαέξι παίκτες που μπήκαν στο σπίτι του «Big Brother» το 2025. H 26χρονη φωτογράφος με καταγωγή από τη Λεμεσό, σπούδασε Multimedia & Graphic Design. Ασχολείται κυρίως με φωτογραφήσεις γάμων και παράλληλα εργάζεται ως Μakeup Artist. Είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
