Το Paddington The Musical κυριάρχησε στα φετινά βραβεία Ολιβιέ: Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ
Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή του θεάτρου μετά από σχεδόν 14 χρόνια για να διεκδικήσει το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.
The winner of Best Actress is Rosamund Pike for Inter Alia at @NationalTheatre.#OlivierAwards pic.twitter.com/Muhr40sQM2— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Η θεατρική διασκευή της αγαπημένης αρκούδας, που ανέβηκε στο Θέατρο Savoy, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ.
Το καστ της απέσπασε επίσης σημαντική αναγνώριση, με τους Τζέιμς Χάμιντ και 'Αρτι Σαχ να κερδίζουν από κοινού το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.
‘Paddington reminds us to be welcoming, inquisitive and most importantly, kind'— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Congratulations to our Best Actor in a Musical winners, James Hameed & Arti Shah for their role in Paddington The Musical 🐻
Watch the full programme on @BBCiPlayer. pic.twitter.com/FgYw809I5M
Στις διακρίσεις για την παραγωγή περιλαμβάνονται το βραβείο στη Βικτόρια Χάμιλτον-Μπάριτ στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ και στον Τομ Έντεν ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ.
Ο Λουκ Σέπαρντ έλαβε το βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και οι Γκαμπριέλα Σλέιντ και Τάρα Ζαφάρ απέσπασαν το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών, μαζί με τους Τομ Πάι και Ας Τζ. Γούντγουορντ για τα Καλύτερα Σκηνικά.
Η ερμηνεία της Ρόζαμουντ Πάικ στην παράσταση Inter Alia στο Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου της εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού. Ο Τζακ Χόλντεν ανακηρύχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός για τον ρόλο του στο Kenrex στο The Other Palace.
The winner of Best Actor is Jack Holden for @KENREXtheplay at @TheOtherPalace.#OlivierAwards pic.twitter.com/xlEig6jbsN— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο Evita στο The London Palladium.
'It was the honour of a lifetime.'— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Rachel Zegler wins Best Actress in a Musical for @EvitaMusical at @LondonPalladium.
Watch the full programme on @BBCiPlayer. pic.twitter.com/rAQBJGk4AC
Ο Πάπα Εσιέντου αναγνωρίστηκε ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο για το All My Sons στο Wyndham’s Theatre και η Τζούλι Χέσμοντχαλ λαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο για το Punch στο Young Vic και στο Apollo Theatre.
The winner of Best Actor in a Supporting Role is Paapa Essiedu for All My Sons at the Wyndham's Theatre.#OlivierAwards pic.twitter.com/hjHVg2jPqA— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Το Punch του Τζέιμς Γκρέιαμ εξασφάλισε επίσης το βραβείο Καλύτερου Νέου Θεατρικού Έργου. Στις κατηγορίες αναβίωσης, το All My Sons του Άρθουρ Μίλερ ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αναβίωση Δράματος και το Into The Woods στο Bridge Theatre κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.
Το Into The Hairy της Sharon Eyal για το S-E-D στο Sadler’s Wells ανακηρύχθηκε Καλύτερη Νέα Παραγωγή Χορού.
Το «Dead Man Walking» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Αγγλίας στο London Coliseum εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Όπερας.
The winner of Best New Opera Production, supported by @TAITTowers, is Dead Man Walking by @E_N_O at @LondonColiseum.#OlivierAwards pic.twitter.com/vZFHY0UBYe— Olivier Awards (@OlivierAwards) April 12, 2026
Η τελετή απονομής των βραβείων Ολίβιε που απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου στη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ.
