Το Paddington The Musical κυριάρχησε στα φετινά βραβεία Ολιβιέ: Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ

Το θεατρικό μιούζικαλ «Paddington The Musical» αναδείχθηκε ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής στα φετινά βραβεία Ολίβιε, καθώς βραβεύθηκε σε πολλές κατηγορίες.

Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή του θεάτρου μετά από σχεδόν 14 χρόνια για να διεκδικήσει το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.



Η θεατρική διασκευή της αγαπημένης αρκούδας, που ανέβηκε στο Θέατρο Savoy, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ.

Το καστ της απέσπασε επίσης σημαντική αναγνώριση, με τους Τζέιμς Χάμιντ και 'Αρτι Σαχ να κερδίζουν από κοινού το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.



Στις διακρίσεις για την παραγωγή περιλαμβάνονται το βραβείο στη Βικτόρια Χάμιλτον-Μπάριτ στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ και στον Τομ Έντεν ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ.

Ο Λουκ Σέπαρντ έλαβε το βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και οι Γκαμπριέλα Σλέιντ και Τάρα Ζαφάρ απέσπασαν το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών, μαζί με τους Τομ Πάι και Ας Τζ. Γούντγουορντ για τα Καλύτερα Σκηνικά.

Η ερμηνεία της Ρόζαμουντ Πάικ στην παράσταση Inter Alia στο Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου της εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού. Ο Τζακ Χόλντεν ανακηρύχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός για τον ρόλο του στο Kenrex στο The Other Palace.



Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο Evita στο The London Palladium.



Ο Πάπα Εσιέντου αναγνωρίστηκε ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο για το All My Sons στο Wyndham’s Theatre και η Τζούλι Χέσμοντχαλ λαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο για το Punch στο Young Vic και στο Apollo Theatre.



Το Punch του Τζέιμς Γκρέιαμ εξασφάλισε επίσης το βραβείο Καλύτερου Νέου Θεατρικού Έργου. Στις κατηγορίες αναβίωσης, το All My Sons του Άρθουρ Μίλερ ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αναβίωση Δράματος και το Into The Woods στο Bridge Theatre κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.

Το Into The Hairy της Sharon Eyal για το S-E-D στο Sadler’s Wells ανακηρύχθηκε Καλύτερη Νέα Παραγωγή Χορού.

Το «Dead Man Walking» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Αγγλίας στο London Coliseum εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Όπερας.



Η τελετή απονομής των βραβείων Ολίβιε που απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου στη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ.

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

