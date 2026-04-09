Η Τάνια Τσανακλίδου έκλεισε τα 74: Περπάτησα περήφανα, αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα, γράφει
Η Τάνια Τσανακλίδου έκλεισε τα 74: Περπάτησα περήφανα, αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα, γράφει
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μερικές σκέψεις με μία ανάρτηση στα social media
Μερικές σκέψεις για την πορεία της μοιράστηκε η Τάνια Τσανακλίδου με μία ανάρτηση στα social media με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου, τα 74α έτη της και μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τόνισε πως πορεύτηκε με περηφάνια και πως αγάπησε ό,τι όμορφο συνάντησε στη ζωή της. Αυτός είναι και ο λόγος που αισθάνεται ευγνώμων.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διάβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και τη θάλασσα. Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια. Ευγνωμοσύνη μόνο».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Τάνιας Τσανακλίδου
Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου, τα 74α έτη της και μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τόνισε πως πορεύτηκε με περηφάνια και πως αγάπησε ό,τι όμορφο συνάντησε στη ζωή της. Αυτός είναι και ο λόγος που αισθάνεται ευγνώμων.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διάβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και τη θάλασσα. Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια. Ευγνωμοσύνη μόνο».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Τάνιας Τσανακλίδου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
