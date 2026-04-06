Έφυγε από τη ζωή η Πάρη Λεβέντη: Ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και πρώην Μις Ευρώπη
Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας - Είχε λάβει μέρος στα Καλλιστεία το 1959, όταν εξελέγη Σταρ Ελλάς η Ζωή Λάσκαρη - Είχε κατακτήσει τους τίτλους «Μις Ευρώπη» και «Βασίλισσα της Διεθνούς Ομορφιάς»
Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πάρη Λεβεντη έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός εξήγησε ότι μετά από πολλές προσπάθειες, ενημερώθηκε πως η πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, που ζούσε στην Αγγλία με άλλο όνομα, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία 89 ετών.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε σχετικά: «Μετά από προσπάθεια και διασταυρώσεις πολλών ημερών ήρθε το θλιβερό νέο. Η παλιά πρωταγωνίστρια και σταρ των καλλιστείων Πάρη Λεβεντη που συχνά μίλαγα μαζί της στο fb και ζούσε με άλλο όνομα στην Αγγλία έφυγε από κοντά μας τον Νοέμβριο. Γλυκιά μου κυρία καλό ταξίδι».
Η ανάρτησή του
Η Πάρη Λεβέντη γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1936. Το 1959, αφού είχε βάλει στοίχημα με την παρέα της, πήρε μέρος στα Καλλιστεία, καταφέρνοντας να μπει στην τελική δωδεκάδα. Τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς» είχε κατακτήσει η Ζωή Λάσκαρη, η οποία συμμετείχε με το ψευδώνυμο Αμαρυλλίς, ενώ τον τίτλο «Μις Ελλάς» είχε κερδίσει η Υακίνθη Καραβίτη. Η Πάρη Λεβέντη με το ψευδώνυμο Καρυάτις είχε στεφθεί «Ελληνίς 1959». Στις αρχές Αυγούστου της ίδιας χρονιάς είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πάρει τον τίτλο «Μις Ευρώπη» και μετά τον τίτλο «Βασίλισσα της Διεθνούς Ομορφιάς».
Το 1960 η Πάρη Λεβέντη έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία «Η αυγή του θριάμβου» σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού και σε παραγωγή της δικής της εταιρείας, Ρίσσα Φιλμ. Ακολούθησαν οι ταινίες «Η ζωή μου αρχίζει με σένα» (1961) και «Τέρμα τα δίφραγκα» (1962). Το 1962 γύρισε δύο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, «Ο βασιλιάς της γκάφας» και «Ζήτω η τρέλα», αλλά και την ταινία «Το καλοκαίρι της οργής» με τον Κώστα Κακκαβά. Η τελευταία της ταινία ήταν οι «Υπερήφανοι αετοί» σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού. Το 1968 μετακόμισε με τη μητέρα της και την κόρη της στο Λονδίνο, όπου άνοιξε δύο μπουτίκ γυναικείας μόδας.
