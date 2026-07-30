Πετρέλαιο: Ξανά κάτω από τα 90 δολάρια το Brent παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο: Ξανά κάτω από τα 90 δολάρια το Brent παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Η πρόταση για σαουδαραβική ναυτική συμμαχία περιόρισε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, οδηγώντας το πετρέλαιο χαμηλότερα, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, έπειτα από μία ιδιαίτερα ευμετάβλητη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πρόταση της Σαουδικής Αραβίας για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής ναυτικής αμυντικής συμμαχίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ηγηθεί ενός συνασπισμού που θα ενισχύσει τη συνεργασία στην άμυνα στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Σουδάν και το Τζιμπουτί, υπέγραψαν κοινή δήλωση στήριξης της πρωτοβουλίας.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,71 δολάρια ή 1,88%, κλείνοντας στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, είχε φθάσει έως τα 93,31 δολάρια, μετά τη νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 83,59 δολάρια, μειωμένο κατά 87 σεντς ή 1,03%, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 85,94 δολάρια.
Η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία αποτελεί εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου έναντι των σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ.
«Υπάρχει η αίσθηση ότι μεγάλες ποσότητες πετρελαίου περιμένουν να εισέλθουν στην αγορά μόλις εκτονωθεί η κρίση, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά σε μία εκρηκτική άνοδο των τιμών», δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ, εταίρος της Again Capital.
Ο Χαμάντ Χουσεΐν, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics, εκτίμησε ότι το γεγονός πως το Ομάν εξακολουθεί να συνομιλεί με το Ιράν μπορεί να αποτελεί ένδειξη προόδου προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος διακινεί υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παραμένει στο επίκεντρο των αγορών από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
«Όσο η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στο πετρέλαιο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Οι ελπίδες για διπλωματία είναι θετικές, αλλά η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τη συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέψευσαν τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι καταρρίφθηκαν τρία μαχητικά F-35 και ακόμη τρία αμερικανικά αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε κατά τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις.
«Η εξέλιξη αυτή μειώνει την ένταση της κρίσης», σχολίασε ο Τζον Κίλνταφ.
Στην Αίγυπτο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες δύο πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα, επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά που ξέσπασε μία ημέρα νωρίτερα ήταν αποτέλεσμα επίθεσης και όχι ατυχήματος.
Αργότερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Μουστάφα Μαντμπούλι ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος έχει ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθι επιτέθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία από έδαφος του Ιράκ, σε συντονισμό με ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.
Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται ο σημαντικότερος κόμβος παραγωγής αργού της χώρας.
Παράλληλα, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Perm της Lukoil, αναγκάζοντας την εταιρεία να διακόψει τη λειτουργία μίας από τις βασικές μονάδες απόσταξης αργού.
«Με δεδομένες τις διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς και τη γρήγορη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, οι τιμές θα μπορούσαν εύλογα να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα», εκτίμησε ο Χαμάντ Χουσεΐν της Capital Economics.
Πηγή: Newmoney.gr
Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ηγηθεί ενός συνασπισμού που θα ενισχύσει τη συνεργασία στην άμυνα στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Σουδάν και το Τζιμπουτί, υπέγραψαν κοινή δήλωση στήριξης της πρωτοβουλίας.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,71 δολάρια ή 1,88%, κλείνοντας στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, είχε φθάσει έως τα 93,31 δολάρια, μετά τη νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 83,59 δολάρια, μειωμένο κατά 87 σεντς ή 1,03%, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 85,94 δολάρια.
Η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία αποτελεί εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου έναντι των σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ.
«Υπάρχει η αίσθηση ότι μεγάλες ποσότητες πετρελαίου περιμένουν να εισέλθουν στην αγορά μόλις εκτονωθεί η κρίση, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά σε μία εκρηκτική άνοδο των τιμών», δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ, εταίρος της Again Capital.
Συνεχίζονται οι επαφές για τα Στενά του ΟρμούζΠαράλληλα, Ιράν και Ομάν συνέχισαν τις συνομιλίες για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ILNA. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε απορρίψει την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.
Ο Χαμάντ Χουσεΐν, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics, εκτίμησε ότι το γεγονός πως το Ομάν εξακολουθεί να συνομιλεί με το Ιράν μπορεί να αποτελεί ένδειξη προόδου προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος διακινεί υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παραμένει στο επίκεντρο των αγορών από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
«Όσο η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στο πετρέλαιο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Οι ελπίδες για διπλωματία είναι θετικές, αλλά η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τη συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.
Διευρύνεται η σύγκρουση στη Μέση ΑνατολήΟ αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, σε επιχείρηση που ακολούθησε την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέψευσαν τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι καταρρίφθηκαν τρία μαχητικά F-35 και ακόμη τρία αμερικανικά αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας ότι κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε κατά τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις.
«Η εξέλιξη αυτή μειώνει την ένταση της κρίσης», σχολίασε ο Τζον Κίλνταφ.
Στην Αίγυπτο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες δύο πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα, επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά που ξέσπασε μία ημέρα νωρίτερα ήταν αποτέλεσμα επίθεσης και όχι ατυχήματος.
Αργότερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Μουστάφα Μαντμπούλι ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος έχει ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθι επιτέθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία από έδαφος του Ιράκ, σε συντονισμό με ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.
Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται ο σημαντικότερος κόμβος παραγωγής αργού της χώρας.
Νέες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίουΝέο πλήγμα στην προσφορά προκάλεσαν και οι εξελίξεις στον Τερματικό Σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), καθώς δεξαμενόπλοια που επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο απομακρύνθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, μετά τον τραυματισμό πλοίου κατά τη διάρκεια φόρτωσης.
Παράλληλα, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Perm της Lukoil, αναγκάζοντας την εταιρεία να διακόψει τη λειτουργία μίας από τις βασικές μονάδες απόσταξης αργού.
«Με δεδομένες τις διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς και τη γρήγορη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, οι τιμές θα μπορούσαν εύλογα να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα», εκτίμησε ο Χαμάντ Χουσεΐν της Capital Economics.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα