Ράλι ανακούφισης στη Wall Street - Η Microsoft αναβίωσε το AI trade

Η αγορά αντέδρασε δυναμικά στο χθεσινό sell-off με μεγάλα κέρδη σε όλους τους δείκτες - Οι Big Tech οδήγησαν την άνοδο με τον δείκτη των μικροτσίπ να εκτινάσσεται πάνω από 8% - Αγκάθι η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων υπό τη σκιά της Fed