Ράλι ανακούφισης στη Wall Street - Η Microsoft αναβίωσε το AI trade
Ράλι ανακούφισης στη Wall Street - Η Microsoft αναβίωσε το AI trade
Η αγορά αντέδρασε δυναμικά στο χθεσινό sell-off με μεγάλα κέρδη σε όλους τους δείκτες - Οι Big Tech οδήγησαν την άνοδο με τον δείκτη των μικροτσίπ να εκτινάσσεται πάνω από 8% - Αγκάθι η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων υπό τη σκιά της Fed
Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αφήνοντας πίσω τους το χθεσινό sell-off, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα της Microsoft και η διατήρηση του επενδυτικού της προγράμματος για το 2026 έδωσαν νέα ώθηση στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας τους επενδυτές πίσω στις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.
Έτσι, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 615 μονάδες ή 1,19% στις 52.209, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,66% στις 7.437 μονάδες και ο Nasdaq Composite έκανε θεαματικό άλμα ύψους 2,78% φτάνοντας τις 25.122 μονάδες, δίδοντας τέλος σε ένα εξαήμερο καθοδικό σερί.
Ειδικά, ο Nasdaq 100 των μεγαλύτερων Big Tech σημείωσε άνοδο κοντά στο 3,4%, μία ημέρα μετά την είσοδο του σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης, δεδομένου ότι είχε υποχωρήσει πάνω από 10% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά του.
Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Microsoft, η οποία εκτινάχθηκε έως και 17%, μετά την ανακοίνωση ισχυρότερης του αναμενομένου ανάπτυξης της πλατφόρμας cloud Azure και προβλέψεων που ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.
Με τα κέρδη αυτά, η κεφαλαιοποίηση της δημιουργού των Windows και του Azure (η ανάπτυξη του οποίου επιταχύνθηκε στο 43%, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022) ενισχύθηκε κατά περίπου 490 δισ. δολάρια που συνιστά τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση χρηματιστηριακής αξίας που έχει σημειώσει ποτέ εισηγμένη εταιρεία διεθνώς. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Nvidia.
Όπως σχολίασε ο Στίβεν Έβανς, επικεφαλής επενδύσεων της Pave Finance, οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αντί να επιβαρύνουν απλώς την κερδοφορία και φαίνεται ότι τις βρήκαν στην Microsoft.
«Η Microsoft έδωσε μια πειστική απάντηση, αυξάνοντας τα κέρδη της παρά τις υψηλές επενδύσεις, αν και η Meta εμφάνισε το αντίθετο μοτίβο, με τις αυξανόμενες δαπάνες να περιορίζουν την κερδοφορία», σημείωσε.
Σημαντικά κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση κατέγραψε και η Oracle, μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τη Google για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini, ενώ η αγορά απορρόφησε χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις τις πιο αδύναμες προβλέψεις της Meta Platforms, η οποία εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις λόγω των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιεί σε υποδομές AI.
Ισχυρή αντίδραση σημειώθηκε και σε αρκετές από τις μετοχές που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διόρθωσης.
Οι Bloom Energy, Sandisk και CoreWeave σημείωσαν άνοδο άνω του 20%, ανακτώντας μέρος των μεγάλων απωλειών που είχαν καταγράψει νωρίτερα μέσα στον μήνα.
Συνολικά οι επιδόσεις των κατασκευαστών μικροτσίπ ήταν εντυπωσιακές, με τον σχετικό δείκτη των μεγάλων εταιρειών του κλάδου, τον Philadelphia Semiconductor Index, να εκτινάσσεται κατά πάνω από 8%, διακόπτοντας έτσι ένα πενθήμερο πτωτικό σερί. Ενδεικτικά η Micron Technology επιδόθηκε σε ένα ράλι άνω του 18%, με την Lam Research να τρέχει στο +19% και την AMD να προσθέτει 13%
Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την επανεμφάνιση των επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες στις εταιρείες που είχαν πληγεί περισσότερο από το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Έτσι, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 615 μονάδες ή 1,19% στις 52.209, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,66% στις 7.437 μονάδες και ο Nasdaq Composite έκανε θεαματικό άλμα ύψους 2,78% φτάνοντας τις 25.122 μονάδες, δίδοντας τέλος σε ένα εξαήμερο καθοδικό σερί.
Ειδικά, ο Nasdaq 100 των μεγαλύτερων Big Tech σημείωσε άνοδο κοντά στο 3,4%, μία ημέρα μετά την είσοδο του σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης, δεδομένου ότι είχε υποχωρήσει πάνω από 10% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά του.
Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Microsoft, η οποία εκτινάχθηκε έως και 17%, μετά την ανακοίνωση ισχυρότερης του αναμενομένου ανάπτυξης της πλατφόρμας cloud Azure και προβλέψεων που ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.
Με τα κέρδη αυτά, η κεφαλαιοποίηση της δημιουργού των Windows και του Azure (η ανάπτυξη του οποίου επιταχύνθηκε στο 43%, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022) ενισχύθηκε κατά περίπου 490 δισ. δολάρια που συνιστά τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση χρηματιστηριακής αξίας που έχει σημειώσει ποτέ εισηγμένη εταιρεία διεθνώς. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Nvidia.
Όπως σχολίασε ο Στίβεν Έβανς, επικεφαλής επενδύσεων της Pave Finance, οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αντί να επιβαρύνουν απλώς την κερδοφορία και φαίνεται ότι τις βρήκαν στην Microsoft.
«Η Microsoft έδωσε μια πειστική απάντηση, αυξάνοντας τα κέρδη της παρά τις υψηλές επενδύσεις, αν και η Meta εμφάνισε το αντίθετο μοτίβο, με τις αυξανόμενες δαπάνες να περιορίζουν την κερδοφορία», σημείωσε.
Σημαντικά κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση κατέγραψε και η Oracle, μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τη Google για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini, ενώ η αγορά απορρόφησε χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις τις πιο αδύναμες προβλέψεις της Meta Platforms, η οποία εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις λόγω των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιεί σε υποδομές AI.
Ισχυρή αντίδραση σημειώθηκε και σε αρκετές από τις μετοχές που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διόρθωσης.
Οι Bloom Energy, Sandisk και CoreWeave σημείωσαν άνοδο άνω του 20%, ανακτώντας μέρος των μεγάλων απωλειών που είχαν καταγράψει νωρίτερα μέσα στον μήνα.
Συνολικά οι επιδόσεις των κατασκευαστών μικροτσίπ ήταν εντυπωσιακές, με τον σχετικό δείκτη των μεγάλων εταιρειών του κλάδου, τον Philadelphia Semiconductor Index, να εκτινάσσεται κατά πάνω από 8%, διακόπτοντας έτσι ένα πενθήμερο πτωτικό σερί. Ενδεικτικά η Micron Technology επιδόθηκε σε ένα ράλι άνω του 18%, με την Lam Research να τρέχει στο +19% και την AMD να προσθέτει 13%
Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την επανεμφάνιση των επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες στις εταιρείες που είχαν πληγεί περισσότερο από το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των Apple και Amazon, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία των λεγόμενων Magnificent Seven.
Οι επτά μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν υποαποδώσει έναντι της ευρύτερης αγοράς από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται εάν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσουν τελικά σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας.
Δεν είναι τυχαίο πως, παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων, αρκετοί αναλυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές.
Ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute, σε νέο σημείωμα του, εκτίμησε ότι οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και τις ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Ανάλογη είναι και η άποψη του Κιθ Λέρνερ της Truist Advisory Services, ο οποίος θεωρεί ότι η πρόσφατη διόρθωση αποτέλεσε κυρίως μια απαραίτητη αποσυμπίεση μετά το έντονο ανοδικό ράλι των προηγούμενων μηνών και όχι ένδειξη αλλαγής της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. «Η ανοδική αγορά παραμένει ανέπαφη», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Chief Investment Office εξακολουθεί να βλέπει θετικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, συνιστώντας ωστόσο στους επενδυτές να περιορίσουν τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης διευρύνοντας την έκθεσή τους και σε πιο αμυντικές τεχνολογικές εταιρείες.
Πάντως, το γεωπολιτικό ρίσκο, η άνοδος των πετρελαϊκών τιμών (παρά τη σημερινή κάμψη τους) και ο φόβος της αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων που μπορεί να οδηγήσει τη Fed σε άνοδο των επιτοκίων παραμένουν παράγοντες αβεβαιότητας για τους επενδυτές.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα έδωσαν μεικτά μηνύματα. Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 2,1%, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 197.000, καλύτερα από τις προβλέψεις.
Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, ήταν ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), ο οποίος αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, έναντι προσδοκιών για 0,2%, καταγράφοντας τη μικρότερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2025. Σε ετήσια βάση ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed διαμορφώθηκε στο 3,3%, όσο ανέμενε η αγορά.
Ο γενικός PCE υποχώρησε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από τον Απρίλιο του 2020, στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν ενισχύονται γοργά.
Παρά τα καθησυχαστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, η αγορά κρατικών ομολόγων συνέχισε να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στα μηνύματα του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος επέμεινε μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,665% και το 30ετές που ήδη χθες είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιούλιο του 2007 να ανεβαίνει στο 6,206%.
Όπως σχολίασε ο Ρας Μόουλντ της AJ Bell, η αγορά ομολόγων δεν έχει ακόμη πειστεί ότι η νέα ηγεσία της Fed διαθέτει την απαιτούμενη αξιοπιστία για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, παρά τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.
Πηγή: Newmoney.gr
Οι επτά μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν υποαποδώσει έναντι της ευρύτερης αγοράς από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται εάν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσουν τελικά σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας.
Δεν είναι τυχαίο πως, παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων, αρκετοί αναλυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές.
Ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute, σε νέο σημείωμα του, εκτίμησε ότι οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και τις ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Ανάλογη είναι και η άποψη του Κιθ Λέρνερ της Truist Advisory Services, ο οποίος θεωρεί ότι η πρόσφατη διόρθωση αποτέλεσε κυρίως μια απαραίτητη αποσυμπίεση μετά το έντονο ανοδικό ράλι των προηγούμενων μηνών και όχι ένδειξη αλλαγής της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. «Η ανοδική αγορά παραμένει ανέπαφη», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Chief Investment Office εξακολουθεί να βλέπει θετικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, συνιστώντας ωστόσο στους επενδυτές να περιορίσουν τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης διευρύνοντας την έκθεσή τους και σε πιο αμυντικές τεχνολογικές εταιρείες.
Πάντως, το γεωπολιτικό ρίσκο, η άνοδος των πετρελαϊκών τιμών (παρά τη σημερινή κάμψη τους) και ο φόβος της αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων που μπορεί να οδηγήσει τη Fed σε άνοδο των επιτοκίων παραμένουν παράγοντες αβεβαιότητας για τους επενδυτές.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα έδωσαν μεικτά μηνύματα. Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 2,1%, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 197.000, καλύτερα από τις προβλέψεις.
Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, ήταν ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), ο οποίος αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, έναντι προσδοκιών για 0,2%, καταγράφοντας τη μικρότερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2025. Σε ετήσια βάση ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed διαμορφώθηκε στο 3,3%, όσο ανέμενε η αγορά.
Ο γενικός PCE υποχώρησε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από τον Απρίλιο του 2020, στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν ενισχύονται γοργά.
Παρά τα καθησυχαστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, η αγορά κρατικών ομολόγων συνέχισε να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στα μηνύματα του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος επέμεινε μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,665% και το 30ετές που ήδη χθες είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιούλιο του 2007 να ανεβαίνει στο 6,206%.
Όπως σχολίασε ο Ρας Μόουλντ της AJ Bell, η αγορά ομολόγων δεν έχει ακόμη πειστεί ότι η νέα ηγεσία της Fed διαθέτει την απαιτούμενη αξιοπιστία για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, παρά τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.
Πηγή: Newmoney.gr
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