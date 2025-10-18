Τζέσικα Σίμπσον: Μετά το διαζύγιό της προτιμάει τους νεότερους άνδρες - «Έλκονται από την αυτοπεποίθηση μιας μεγαλύτερης γυναίκας»
Τζέσικα Σίμπσον Χωρισμός ραντεβού Έρικ Τζόνσον

Τζέσικα Σίμπσον: Μετά το διαζύγιό της προτιμάει τους νεότερους άνδρες - «Έλκονται από την αυτοπεποίθηση μιας μεγαλύτερης γυναίκας»

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή

Πέννυ Λουπάκη
Προσωπική, αλλά και επαγγελματική φαίνεται πως βιώνει η Τζέσικα Σίμπσον μέσα στο 2025. Ύστερα από 15 χρόνια απουσίας, επέστρεψε στη μουσική και την υποκριτική, ενώ παράλληλα, μετά τον χωρισμό της από τον Έρικ Τζόνσον, δείχνει να επαναπροσδιορίζει και την ερωτική της ζωή, αυτή τη φορά με νεότερους συντρόφους.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μου αρέσουν οι νεότεροι άντρες», αποκάλυψε η 45χρονη στο Extra, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. «Όταν είσαι φρεσκοχωρισμένη… νιώθω πως οι νεότεροι άντρες μάλλον έλκονται από την αυτοπεποίθηση μιας μεγαλύτερης γυναίκας, αυτό ανακαλύπτω τώρα». Πάνω απ’ όλα, όπως είπε: «Περνάω καλά!».

Η Τζέσικα Σίμπσον και ο σύζυγός της, Έρικ Τζόνσον, είχαν ανακοινώσει δημόσια τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο διαζύγιο. Αντίθετα, όπως αποκάλυψε πηγή στο Us Weekly τον Σεπτέμβριο, «προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα τους πραγματικότητα».

«Τα πηγαίνουν πολύ καλά και όλοι φαίνονται ευτυχισμένοι», ανέφερε η ίδια πηγή. «Μιλούν και συναντιούνται συχνά, και έχουν αποφασίσει ότι, ό,τι κι αν συμβεί, θα παραμείνουν σε καλές σχέσεις για χάρη των παιδιών τους». Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014, έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τις κόρες του, Μάξγουελ και Μπέρντι και τον γιο τους, Έις.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πέννυ Λουπάκη
