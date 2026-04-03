Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κάπνιζε σε βενζινάδικο μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση
Η τραγουδίστρια καθόταν στη θέση του συνοδηγού ενός  μαύρου SUV με το πόδι της ακουμπισμένο στο ταμπλό

Φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να καπνίζει σε βενζινάδικο λίγο μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση.

Η ποπ σταρ εθεάθη το απόγευμα της Τετάρτης 1η Απριλίου να προβαίνει ξανά σε μία επικίνδυνη ενέργεια. Σε εικόνες που εξασφάλισε η The Post, η Σπίαρς απαθανατίστηκε να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός μαύρου SUV τύπου Jeep, με το πόδι της ακουμπισμένο στο ταμπλό, καπνίζοντας τσιγάρο, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο ακριβώς δίπλα σε αντλία βενζίνης.

Στις εικόνες διακρίνεται το παράθυρο ελαφρώς κατεβασμένο, με το χέρι της να κρατάει τσιγάρο και καπνός να βγαίνει από το  εσωτερικό του οχήματος. Παρά την απαγόρευση καπνίσματος σε βενζινάδικα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, η τραγουδίστρια καταγράφηκε να καπνίζει σε κοντινή απόσταση από αντλία καυσίμων.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Σπίαρς μετά τη σύλληψή της στις αρχές Μαρτίου, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην κομητεία Βεντούρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν γίνει κλήσεις στην αστυνομία, που έκαναν λόγο για πρόσωπο που οδηγούσε επικίνδυνα στον δρόμο. Η Σπίαρς έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα στις 4 Μαΐου.
