Νίνο και Ζόζεφιν: Το βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης για το νέο τους τραγούδι
Οι δύο τραγουδιστές που στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι συνεργάστηκαν για ένα κομμάτι
Στο στούντιο βρέθηκαν ο Νίνο και η Ζόζεφιν για να ηχογραφήσουν το καινούργιο τους κομμάτι που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Η είδηση ότι οι δύο τραγουδιστές, που έχουν υπάρξει ζευγάρι, αποφάσισαν να συνεργαστούν ενίσχυσε τις φήμες για επανασύνδεση.
Στο πλαίσιο προώθησης του τραγουδιού τους, ο Νίνο ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok ένα βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης, στο οποίο εκείνος και η Ζόζεφιν τραγουδούν αγκαλιασμένοι. Πάνω στο κλιπ πρόσθεσε τους ακόλουθους στίχους από το κομμάτι: «Δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου κι ας ήμουν τόσο δεμένος μαζί σου».
Δείτε το βίντεο
@ninoxypolitas
Τι κάνεις?….έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου..♬ original sound - JOSEPHINE WENDEL
