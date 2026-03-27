Ηλίας Βρεττός για την επίθεση από θαμώνα στην Κύπρο: Προσπάθησα να μην βγει το θέμα για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου
Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει, ανέφερε ο τραγουδιστής για το περιστατικό
Στην επίθεση του δέχτηκε από θαμώνα σε νυχτερινό μαγαζί της Κύπρου αναφέρθηκε ο Ηλίας Βρεττός, τονίζοντας ότι προσπάθησε αρχικά να μην δημοσιευτεί το περιστατικό για να μην ανησυχήσουν οι δικοί του άνθρωποι.
Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής δέχτηκε επίθεση από πρόσωπο που διασκέδαζε στο κέντρο, όπου εμφανιζόταν στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Βρεττός στην κάμερα του «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, εξήγησε ότι προκειμένου να μην προκαλέσει ανησυχία στο περιβάλλον του, προτίμησε να αποκρύψει την είδηση. Εφόσον όμως το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε, είπε: «Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μην βγει το θέμα, ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε λοιπόν, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για εμένα, στενοχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο, που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές».
Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι δεν θα επεκταθεί σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε, καθώς δεν επιθυμεί να απασχολεί τη δημοσιότητα με σχετικά ζητήματα: «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μου αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μου αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε και αρκετές μέρες να βγει, να σου πω την αλήθεια».
Ο Ηλίας Βρεττός πρόσθεσε, ότι παρότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες για το συμβάν, επιλέγει να τις κρατήσει ιδιωτικές: «Τα πράγματα παίρνουν το χώρο που τους δίνεις. Οπότε γι’ αυτό με ακούς πάρα πολύ εγκρατή στις δηλώσεις μου, γι’ αυτό δεν θέλω να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Θεωρώ, ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει ένας άνθρωπος να κάνει μια βαρύγδουπη δήλωση και αύριο να παίζει παντού. Μπορώ να αρχίσω να σου λέω τώρα τι ακριβώς έγινε, και αύριο να το παίζουν, και μεθαύριο να το ξαναλένε. Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία: η αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και σας ευχαριστώ».
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η τραγουδίστρια Χρύσα Μπανδέλη, που βρισκόταν στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Ηλίας Βρεττός στην Κύπρο, περιέγραψε στο «Πρωινό» το περιστατικό επίθεσης σε βάρος του τραγουδιστή από θαμώνα, που είχε καταναλώσει αλκοόλ και ζητούσε επίμονα τραγούδια από τον Ηλία Βρεττό και την ορχήστρα του. Τότε, ο τραγουδιστής πλησίασε να του μιλήσει και εκείνος τον χτύπησε στο πρόσωπο.
«Το Σάββατο είχαμε μία άτυχη στιγμή με έναν θαμώνα που είχε πιει παραπάνω. Ο πελάτης ζητούσε τραγούδια και “ενοχλούσε” τους μουσικούς. Ο Ηλίας πήγε κοντά και έγινε αυτό που έγινε. Τον χτύπησε στο πρόσωπό του», είπε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια.
