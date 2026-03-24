Αυτοαποθεώνεται η Ιωάννα Τούνη: Λέει ότι την αγαπάει η μισή Ελλάδα και ότι κάνει επενδύσεις ακινήτων σαν να παίζει Monopoly
Με ανάρτηση στο TikTok απαριθμεί αυτά που έχει καταφέρει στα 32 της
Μία ανάρτηση γεμάτη... αυτοπεποίθηση έκανε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok απαριθμώντας τα πράγματα που πιστεύει ότι έχει καταφέρει στα 32 της χρόνια: μεταξύ αυτών ανέφερε ότι την αγαπάει η μισή Ελλάδα και ότι κάνει επενδύσεις ακινήτων σαν να παίζει Monopoly.
Η influencer ανέβασε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει, ενώ παράλληλα παρουσίασε τα επιτεύγματά της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, προβάλλοντας όσα έχει κατορθώσει στα 32 της χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, νιώθει ικανοποίηση για την προσωπική της ζωή, καθώς μεγαλώνει τον γιο της Πάρη, έχει έναν υπέροχο, όπως τον αποκάλεσε, σύντροφο και πορεύεται με τους φίλους της, τους οποίους χαρακτήρισε οικογένεια.
Όσο για τα επαγγελματικά της, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ότι έχει τη δική της επιτυχημένη εταιρεία ρούχων, ετοιμάζει νέα επιχειρηματικά σχέδια και επενδύει σε ακίνητα με τέτοια άνεση σαν να παίζει το επιτραπέζιο Monopoly. Όλα τα παραπάνω οδηγούν την ίδια να μην έχει καμία αγωνία για τις κινήσεις στον τραπεζικό της λογαριασμό, όπως σημείωσε.
Κλείνοντας, η influencer επεσήμανε ότι απολαμβάνει την αγάπη της μισής Ελλάδας και πρόσθεσε πως όσοι τη μισούν είναι εκείνοι που δεν έχουν καταφέρει τα ίδια επιτεύγματα με εκείνη. Συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο που ανέβασε: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν: Έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου. Μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου. Έχεις έναν υπέροχο σύντροφο. Οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια. Γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου. Έχεις τη δική σου πετυχημένη εταιρία ρούχων. Ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects. Κάνεις επενδύσεις στα real estate λες και παίζεις monopoly. Δεν σε νοιάζει καν o τραπεζικός λογαριασμός σου. Η μισή Ελλάδα σε αγαπάει. Η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη διερωτήθηκε, σχολιάζοντας: «Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το πιο αγαπητό, αλλά παράλληλα μισητό άτομο στα social;»
@j.touni
Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social?🥲🫠🫠 #jtouni #φοργιου #μπεςφοργιου #βαιραλ♬ original sound - 2000s pop hits
