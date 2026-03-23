Νίκος Απέργης: Τώρα τελευταία δεν είμαι τόσο «καλό παιδί», έγινα πιο επαγγελματίας
Έκανα πάντα υποχωρήσεις και αυτό πολλές φορές με κρατούσε πίσω σε διάφορα πράγματα, εξήγησε ο τραγουδιστής
Πιο επαγγελματίας δήλωσε πως έγινε το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Απέργης, έχοντας πάψει να είναι τόσο «καλό παιδί».
Ο τραγουδιστής εξήγησε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The 2night Show» το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου πως δεν κάνει πλέον τόσες υποχωρήσεις και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο, γεγονός που του αφαιρεί τον χαρακτηρισμό του «καλού παιδιού», όπως υποστηρίζει. Πέρα, όμως, από την καριέρα του, ο Νίκος Απέργης αναφέρθηκε στη συνέντευξη και στην οικογένειά του.
Όσον αφορά στη δουλειά του, ο τραγουδιστής επισήμανε πως θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνει όλη την ευθύνη σε όσα κάνει: «Αυτό με το "καλό παιδί" τι να πω τώρα… Τώρα τελευταία δεν είμαι το καλό παιδί, είμαι λίγο πιο επαγγελματίας. Σε αυτόν το χώρο το πολύ καλό παιδί ισοδυναμεί με άλλο, που ξεκινάει από "μ". Θα έλεγα ότι έγινα πιο επαγγελματίας, που αυτό συνεπάγεται ότι για κάποιους δεν είμαι πια καλό παιδί. Έκανα πάντα υποχωρήσεις και αυτό πολλές φορές με κρατούσε πίσω σε διάφορα πράγματα. Τώρα, προχωρώντας και επειδή δεν είμαι 25 χρονών, πια, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σωστά ή τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ. Να αναλάβω όλη την ευθύνη και θα εισπράξω την αποτυχία και την επιτυχία», είπε.
Όσον αφορά στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του Δώρα, την οποία παντρεύτηκε το 2022, τη χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, ο Νίκος Απέργης είπε: «Η οικογένειά μας μεγάλωσε με την μπέμπα. Γίνεται ένας χαμός στο σπίτι. Πολύ ωραία όμως, όταν παίζεις με τα παιδιά σου, σε αγκαλιάζουν, σε αγαπάνε», αναφερόμενος στην κόρη που απέκτησαν το 2025.
