Τζέισον Μομόα για τις πλημμύρες στη Χαβάη: Είμαστε ασφαλείς τώρα
Εντολή εκκένωσης δόθηκε για 5.500 κατοίκους στην περιοχή γύρω από το φράγμα Γουαχιαγουά στην Οάχου στη Χαβάη
Τους διαδικτυακούς του φίλους καθησύχασε ο Τζέισον Μομόα λόγω των πλημμυρών στη Χαβάη, αναφέροντας πως είναι καλά και ασφαλής.
Ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις σοβαρές πλημμύρες στο νησί Οάχου της Χαβάης, όπου οι κατοικίες εκκενώθηκαν λόγω κατολισθήσεων, πτώσης δέντρων και αυξανόμενης στάθμης των υδάτων.
Ο Μομόα δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, περιγράφοντας την επικίνδυνη κατάσταση και εξηγώντας ότι εκείνος και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη βόρεια ακτή του νησιού μετά από διακοπή ρεύματος. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Είμαστε ασφαλείς τώρα, αλλά πολλοί δεν ήταν, στέλνουμε όλη μας την αγάπη».
Σύμφωνα με τις Αρχές, η κακοκαιρία δεν έχει σταματήσει, με κίνδυνο ισχυρής βροχόπτωσης που απειλεί τον φράγμα Γουαχιαγουά. Εντολή εκκένωσης δόθηκε για 5.500 κατοίκους στην περιοχή γύρω από το φράγμα, με τις Αρχές να προειδοποιούν για τον «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσής του λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή.
