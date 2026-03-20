Ο Μελ Γκίμπσον ανησυχεί για τον Σάια ΛαΜπεφ: Ελπίζει να μην είναι αργά για να τον βοηθήσει, λέει πηγή
Ο ηθοποιός είχε βοηθήσει στο παρελθόν τον ΛαΜπεφ στο ταξίδι της νηφαλιότητάς του
Την ανησυχία του για τον Σάια ΛαΜπεφ εξέφρασε ο Μελ Γκίμπσον, επισημαίνοντας πως ελπίζει να μην είναι πολύ αργά για να τον βοηθήσει.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Radar Online, ο Μελ Γκίμπσον, ο οποίος είχε βοηθήσει στο παρελθόν τον ΛαΜπεφ στην πορεία του προς τη νηφαλιότητα, φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία του. «Θέλει να τον πιάσει και να του μιλήσει σοβαρά. Μέχρι πρόσφατα τα πήγαινε πολύ καλά, ήταν αφοσιωμένος πατέρας και φαινόταν να έχει βρει τις ισορροπίες του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός πιστεύει πως ο ΛαΜπεφ χρειάζεται άμεσα βοήθεια: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να επιστρέψει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και να βρει πιο υγιείς τρόπους να διαχειριστεί όσα βιώνει. Υπάρχει φόβος για την πορεία του και ο Μελ ελπίζει να μην είναι πολύ αργά».
Ο Σάια ΛαΜπεφ έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια με τη συμπεριφορά του, με τα νέα περιστατικά να εντείνουν την ανησυχία για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.
Ο ΛαΜπεφ συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2026 στη Νέα Ορλεάνη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras, έπειτα από επεισόδιο σε επιχείρηση, όπου φέρεται να επιτέθηκε σε δύο άνδρες. Παρότι αρχικά αποχώρησε από το σημείο, σύμφωνα με αναφορές επέστρεψε και ενεπλάκη εκ νέου σε συμπλοκή.
Μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων και υποχρεώθηκε να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες. Ωστόσο, στις αρχές Μαρτίου εκδόθηκε νέο ένταλμα και οδηγήθηκε ξανά υπό κράτηση για σωματική βλάβη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
EXCLUSIVE: Mad Mel Gibson Wants to Save Shia LaBeouf — 'Braveheart' Star Reaches Out to Rescue Old Protégé After Car-Crash Interview https://t.co/QJcnabjHET pic.twitter.com/B5Pic0cJz1— Radar Online (@radar_online) March 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα