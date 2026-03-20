Ο Μελ Γκίμπσον ανησυχεί για τον Σάια ΛαΜπεφ: Ελπίζει να μην είναι αργά για να τον βοηθήσει, λέει πηγή

Ο ΛαΜπεφ συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2026 στη

Νέα Ορλεάνη

, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras, έπειτα από επεισόδιο σε επιχείρηση, όπου φέρεται να επιτέθηκε σε δύο άνδρες. Παρότι αρχικά αποχώρησε από το σημείο, σύμφωνα με αναφορές επέστρεψε και ενεπλάκη εκ νέου σε συμπλοκή.





Μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων και υποχρεώθηκε να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες. Ωστόσο, στις αρχές Μαρτίου εκδόθηκε νέο ένταλμα και οδηγήθηκε ξανά υπό κράτηση για σωματική βλάβη.