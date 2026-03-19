«Η μητέρα του Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να το σεβαστεί», είπε η δικηγόρος της οικογένειας για την Ηλιάδη

Αναφορικά με τη μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, η δικηγόρος τόνισε: «Η Μαρία Λαζαρίδη ήταν μία πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο που έπαθε εγκεφαλικό, επικοινωνούσε μαζί μου και μου εξέφραζε τον πόνο της. Ήταν πολύ δεμένη με τον γιο της, ήταν δυνατή γυναίκα, είχε κάνει μεγάλο αγώνα. Είχαμε κάνει και ασφαλιστικά μέτρα για την επικοινωνία με το παιδί της Αγγελικής Ηλιάδη και είχαμε κερδίσει. Διότι όταν σκοτώθηκε ο Μπάμπης, ο καημός της Λαζαρίδη, πέρα από τον γιο της, ο καημός της ήταν που δεν έβλεπε τον Μπαμπίνο, που ήταν 3,5 ετών τότε. Και μου είχε δώσει εντολή για να ρυθμιστεί η επικοινωνία με το εγγόνι. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας η κυρία Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να σεβαστεί έστω το γεγονός αυτό. Εν γνώσει της προχώρησε σε μία συνέντευξη που προκαλεί ψυχικό πόνο στην οικογένεια».

Βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του Μπάμπη Λαζαρίδη πως είναι η μητέρα του επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το 2008, σημειώνοντας πως η Αγγελική Ηλιάδη θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό, αντί να προχωρήσει σε μία συνέντευξη που προκαλεί ψυχικό πόνο στην οικογένεια.Η Κατερίνα Μαυροδειδή σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε πως η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Μαρία, ήταν πολύ δεμένη με τον γιο της και όλα αυτά τα χρόνια εξέφραζε συνεχώς τον πόνο της για τον χαμό του, όπως και για το γεγονός πως δεν έβλεπε το εγγόνι της, τον γιο που απέκτησε η τραγουδίστρια με τον επιχειρηματία. Την ίδια στιγμή, ανέφερε πως η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη θα προβεί τελικά σε μήνυση και αγωγή εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη, ενώ ξεκαθάρισε ποια ήταν η νόμιμη σύζυγος του επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή που πέθανε.Όσον αφορά στη μήνυση και αγωγή από την Λίτσα Λαζαρίδη, η κυρία Μαυροειδή δήλωσε πως ενώ αρχικά δεν ήταν σίγουρη, πλέον είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εφόσον άκουσε όλη τη συνέντευξη : «Μίλησα χθες αργά με την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη. Κι ενώ μέχρι πριν ακούσει όλη τη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, μετά τη συνέντευξη, χθες αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της και ότι μετά από 17 χρόνια στη συνέντευξη αυτή η κυρία Ηλιάδη είπε κάποια πράγματα που αποσαφηνίζουν τον χαρακτήρα του και δίνουν την εικόνα ενός ανθρώπου... Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή, γιατί είναι μία συνέντευξη η οποία έγινε μέσω διαδικτύου και οι διατάξεις προβλέπουν να στραφούμε εναντίον και κατά του συγκεκριμένου podcast. Αρκεί ο ενδεχόμενος δόλος, που σημαίνει ότι συνίσταται απλά στη γνώση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός», είπε.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της Αγγελικής Ηλιάδη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη και τη συνθήκη που υπήρχε με την Πόπη Μαλλιωτάκη, επισήμανε: «Η κυρία Μαλλιωτάκη, μέχρι τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο μαζί του. Ήταν η νόμιμη σύζυγος. Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση. Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν στην πορεία».