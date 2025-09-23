Μαίρη Βυτινάρος: Μου ζήτησε ένα άντρας το τηλέφωνό μου στον δρόμο, αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν κοντός
Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου, δήλωσε το μοντέλο
Μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Μαίρη Βυτινάρος και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε περιστατικό που της συνέβη στον δρόμο, όταν ένας άντρας της ζήτησε το τηλέφωνό της, τελικά όμως αποφάσισε να μην βγει μαζί του, καθώς όπως είπε «ήταν κοντός».
Το μοντέλο μίλησε για το φλερτ που δέχεται στην Ελλάδα, εξηγώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» και προβλήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, πως βγαίνει ραντεβού και έχει γνωρίσει άντρες, αλλά δεν έχει βθεθεί ακόμη κάποιος που να τον θεωρεί κατάλληλο για να πορευτούν μαζί.
Όσο για τον άντρα που την προσέγγισε στον δρόμο, ζητώντας το τηλέφωνό της, η Μαίρη Βυτινάρος ανέφερε: «Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, έχω γνωρίσει διάφορα αγόρια, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου και να με στηρίζει. Στον δρόμο με φλερτάρουν. Πρόσφατα ένας άντρας μου ζήτησε το τηλέφωνό μου ενώ ήμουν μέσα στο αμάξι μου. Ήρθε δίπλα μου με μια μηχανή και μου ζήτησε να κατεβάσω το παράθυρό μου. Μου άρεσε γιατί είχε πολύ θάρρος. Του έδωσα τον αριθμό μου, αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν πολύ κοντός».
Δείτε το βίντεο
