Μαίρη Βυτινάρος: Μου ζήτησε ένα άντρας το τηλέφωνό μου στον δρόμο, αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν κοντός

Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου, δήλωσε το μοντέλο