Μικρό αεροσκάφος καρφώθηκε σε σκεπή σπιτιού στη Γερμανία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
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Γερμανία Αεροσκάφος Νεκροί

Μικρό αεροσκάφος καρφώθηκε σε σκεπή σπιτιού στη Γερμανία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, δείτε βίντεο

Κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού

Μικρό αεροσκάφος καρφώθηκε σε σκεπή σπιτιού στη Γερμανία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
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Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό, τουριστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού, στη βορειοδυτική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ελαφρύ αεροπλάνο κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.

Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.


Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
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