Η στιγμή που πέφτει η σκαλωσιά στον Πειραιά από το μπουρίνι: «Βοήθεια» φώναζε ο οδηγός μηχανής που καταπλακώθηκε
Η στιγμή που πέφτει η σκαλωσιά στον Πειραιά από το μπουρίνι: «Βοήθεια» φώναζε ο οδηγός μηχανής που καταπλακώθηκε
Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, ο τραυματίας οδηγός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του
Τις στιγμές που έζησε όταν καταπλακώθηκε από τμήματα μεταλλικής σκαλωσιάς, σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας, περιέγραψε ο τραυματίας οδηγός μηχανής.
Η κατασκευή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας που έπληξε την Αττική, την ώρα που ο διανομέας φαγητού διέσχιζε με το μηχανάκι του τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα αιχμής, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τμήματα της σκαλωσιάς και μεταλλικές λαμαρίνες κατέληξαν στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας τον οδηγό κάτω από τα συντρίμμια.
Οι κραυγές αγωνίας του, όπως έχουν καταγραφεί σε βίντεο, συγκλονίζουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ακούγεται να φωνάζει, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή σπεύδουν προς το σημείο.
Ο Αντώνης Γιώργης, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στον Βαγγέλη Γκούμα και περιέγραψε όσα συνέβησαν από τη στιγμή της κατάρρευσης.
Όπως είπε, έχασε αρχικά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τη μεταλλική κατασκευή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν.
«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν», ανέφερε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Star.
Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, ο τραυματίας οδηγός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Όπως εξομολογήθηκε, εκείνα τα δευτερόλεπτα φοβήθηκε ότι μπορεί να μην κατάφερνε να βγει ζωντανός.
«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο», είπε.
«Πραγματικά, πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.
Η κατασκευή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας που έπληξε την Αττική, την ώρα που ο διανομέας φαγητού διέσχιζε με το μηχανάκι του τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα αιχμής, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τμήματα της σκαλωσιάς και μεταλλικές λαμαρίνες κατέληξαν στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας τον οδηγό κάτω από τα συντρίμμια.
Οι κραυγές αγωνίας του, όπως έχουν καταγραφεί σε βίντεο, συγκλονίζουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ακούγεται να φωνάζει, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή σπεύδουν προς το σημείο.
Ο Αντώνης Γιώργης, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στον Βαγγέλη Γκούμα και περιέγραψε όσα συνέβησαν από τη στιγμή της κατάρρευσης.
Όπως είπε, έχασε αρχικά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τη μεταλλική κατασκευή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν.
«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν», ανέφερε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Star.
Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, ο τραυματίας οδηγός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Όπως εξομολογήθηκε, εκείνα τα δευτερόλεπτα φοβήθηκε ότι μπορεί να μην κατάφερνε να βγει ζωντανός.
«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο», είπε.
«Πραγματικά, πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.
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