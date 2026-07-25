Διακοπές στην παραλία με φόντο τις φλόγες: Μια φωτογραφία από τις πυρκαγιές στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Φωτιά AFP

Διακοπές στην παραλία με φόντο τις φλόγες: Μια φωτογραφία από τις πυρκαγιές στη Γαλλία

Μια εικόνα ανεμελιάς την ώρα που οι πυρκαγιές στην περιοχή έχουν κάψει πάνω από 34.000 στρέμματα

Διακοπές στην παραλία με φόντο τις φλόγες: Μια φωτογραφία από τις πυρκαγιές στη Γαλλία
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Το ζευγάρι της φωτογραφίας βρήκε ένα ωραίο σημείο στην αμμουδιά της λίμνης Λακανώ στη δυτική Γαλλία, λίγα χιλιόμετρα από το Μπορντώ.

Έστησε, λοιπόν, την ομπρέλα, άνοιξε τις σεζλόνγκ και άπλωσε τις πετσέτες, απέναντι από… τις φλόγες που καίνε σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων.

Η φωτογραφία του Μαξιμιλιέν Λαμί του AFP καταγράφει μια εικόνα ανεμελιάς την ώρα που οι  πυρκαγιές στην περιοχή έχουν κάψει πάνω από 34.000 στρέμματα, ενώ 20.000 κάτοικοι και τουρίστες έχει απομακρυνθεί από την περιοχή που είχε ήδη  δοκιμαστεί από τις φωτιές του 2022.
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