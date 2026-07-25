Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Συγκρούσεις αντιμεταναστών διαδηλωτών με αντιρατσιστές στη Γλασκώβη
Η πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων
Η πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.
GLASGOW GREEN PROTEST LIVE— Paper Raven (@ThePaperRaven) July 25, 2026
Looks like the kettle has been broken.#PaperRaven pic.twitter.com/jdheYJd3jf
🚨 THIS is the moment Scotland’s proud patriots finally stood up to the left-wing lunatics of Antifa in Glasgow Green.— The Patriots Voice 🏴 🇬🇧 (@Proudofthisland) July 25, 2026
Things got heated real quick… masks on, flags flying, and the police had to dive in to separate them.
This video says everything about how ordinary Scots are… pic.twitter.com/yQLVefCz4H
🚨 BREAKING: Antifa just got run out of a Glasgow park 🏴— The Patriots Voice 🏴 🇬🇧 (@Proudofthisland) July 25, 2026
Police are now escorting them out for their own safety after locals made it crystal clear they weren’t welcome.
Once again, the black-bloc brigade have been exposed as the absolute mugs they are.
Scotland has had… pic.twitter.com/aA0UFZWkdD
Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από βρετανικά μέσα δείχνουν έφιππους αστυνομικούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν μαυροντυμένους κουκουλοφόρους ενώ άλλοι συνάδελφοί του, με γκλομπ, απωθούν τους διαδηλωτές. Μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών προκάλεσε «νέες ταραχές» στο κέντρο της πόλης.
Μέσα στον Ιούλιο διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες συνοικίες της Γλασκώβης αφότου κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο πληροφορίες για την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις. Κυκλοφόρησε επίσης μια ανυπόστατη φήμη ότι ένα πρώην γηροκομείο θα στέγαζε αιτούντες άσυλο.
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