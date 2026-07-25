Συγκρούσεις αντιμεταναστών διαδηλωτών με αντιρατσιστές στη Γλασκώβη

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Τουλάχιστον 15 άτομα συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα Σάββατο μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και των συμμετεχόντων σε αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση στη Γλασκώβη της Σκωτίας.Η πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.Γύρω στο μεσημέρι, βίαια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει θέση μεταξύ των δύο ομάδων για να βάλει τέλος στις συγκρούσεις. Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για οπλοκατοχή και διατάραξη της τάξης, ανέφερε η αστυνομία.Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από βρετανικά μέσα δείχνουν έφιππους αστυνομικούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν μαυροντυμένους κουκουλοφόρους ενώ άλλοι συνάδελφοί του, με γκλομπ, απωθούν τους διαδηλωτές. Μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών προκάλεσε «νέες ταραχές» στο κέντρο της πόλης.Μέσα στον Ιούλιο διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες συνοικίες της Γλασκώβης αφότου κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο πληροφορίες για την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις. Κυκλοφόρησε επίσης μια ανυπόστατη φήμη ότι ένα πρώην γηροκομείο θα στέγαζε αιτούντες άσυλο.