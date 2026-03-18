Evangelia: Ο γάμος μου θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη
GALA
Evangelia Γάμος

Evangelia: Ο γάμος μου θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη

Τον περασμένο Αύγουστο η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει πως είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον Αμερικανό σύντροφό της

Evangelia: Ο γάμος μου θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τα σχέδια για τον επικείμενο γάμο της με τον Αμερικανό σύντροφό της, Τζέι, μοιράστηκε η Evangelia. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το πιθανότερο είναι η τελετή να γίνει το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη. Όπως σημείωσε όμως, λόγω της συμμετοχής στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί περαιτέρω.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το βίντεο των δηλώσεών της να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η Evangelia είπε χαρακτηριστικά: «Προσκλητήρια γάμου δεν έχουν σταλεί ακόμα. Πρέπει να δούμε ακόμα τι ακριβώς θα κάνουμε. Του χρόνου το καλοκαίρι λέμε. Δεν πρόλαβα, με εθνικό και τελικό και όλα αυτά, να κάνω και γάμο».

Όσον αφορά στο αν ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. «Έτσι λέμε τώρα», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση.

Δείτε το βίντεο


Τον περασμένο Αύγουστο η Evangelia ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social medial πως εκείνη και ο αγαπημένος της σκοπεύουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σε μία από τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, η τραγουδίστρια πόζαρε αγκαλιά με τον σύντροφό της, επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι, ζητώντας της να τον παντρευτεί. Μεταξύ άλλων, είχε μοιραστεί και ένα στιγμιότυπο από τη στιγμή που εκείνος της πρόσφερε το μονόπετρο. «Δεν μπορώ να περιμένω να περάσω το για πάντα μαζί σου», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η δημοσίευση που είχε κάνει η Evangelia

Κλείσιμο

Φωτογραφία: NDPPHOTO
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης