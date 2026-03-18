Συνελήφθη ο ηθοποιός του Nickelodeon Κρις Ο' Νιλ για διάρρηξη στο Μαλιμπού
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη σειρά «How to Rock» αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη 17 Μαρτίου
Στη σύλληψη του ηθοποιού του Nickelodeon Κρις Ο' Νιλ προχώρησαν οι Αρχές στο Μαλιμπού, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διάρρηξη σε κατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη περίπου στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, όταν ιδιοκτήτης σπιτιού φέρεται να εντόπισε μέσω καμερών ασφαλείας τρία άτομα εντός της ιδιοκτησίας του. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι οι ύποπτοι εισήλθαν από το πίσω μέρος του σπιτιού και παρενέβησαν στο σύστημα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η καταγραφή του περιστατικού.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Κρις Ο' Νιλ, γνωστός από τη σειρά «How to Rock» του Nickelodeon, ήταν μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν στο σημείο και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες.
Ο 31χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ή την πορεία της υπόθεσης.
Ο Κρις Ο' Νιλ έγινε γνωστός από τον ρόλο του Κέβιν Ριντ στη σειρά «How to Rock», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Greenhouse Academy» και «You Gotta See This».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Nickelodeon Star Chris O'Neal Arrested After Malibu House Break-In https://t.co/oK8R6iaHfJ pic.twitter.com/Io3y1om9ua— TMZ (@TMZ) March 18, 2026
