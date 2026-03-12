Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη τα νέα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ, είχε μείνει εκεί και ο Ωνάσης, δείτε εικόνες
Το «Nireus Hotel» φιλοξενεί αυτές τις ημέρες γυρίσματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής - Επιλέχθηκε λόγω της αυθεντικής αισθητικής του που παραπέμπει στη δεκαετία του ’80.
Στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στο ιστορικό ξενοδοχείο «Nireus Hotel» στρέφονται αυτές τις ημέρες τα βλέμματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής που πραγματοποιείται στην Αττική με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Το εμβληματικό ξενοδοχείο δεν χρησιμοποιείται ως χώρος διαμονής του ηθοποιού, αλλά ενοικιάστηκε από την παραγωγή αποκλειστικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων, καθώς η διακόσμηση και η αισθητική του παραπέμπουν έντονα στη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται η ιστορία της ταινίας.
Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από νωρίς το πρωί, με την κινηματογραφική ομάδα να αξιοποιεί τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.
Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και η διατήρηση των παλαιών στοιχείων διακόσμησης δημιουργούν ένα αυθεντικό σκηνικό εποχής, το οποίο επιλέχθηκε από την παραγωγή ακριβώς επειδή δεν χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις για να αποδοθεί η ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80.
Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ φτάνει σε μια παραθαλάσσια περιοχή μαζί με την κόρη του αναζητώντας τη μητέρα της. Η αναζήτηση αυτή μετατρέπεται σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και συναισθηματικές ανατροπές, ενώ το σενάριο της ταινίας είναι ήδη γνωστό μέσα από διεθνείς κινηματογραφικές πηγές.
Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 130 δωμάτια, αναπτύσσεται σε εγκαταστάσεις περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο δέκα στρεμμάτων ακριβώς πάνω στη θάλασσα.
Η παραθαλάσσια θέση του στον Ευβοϊκό κόλπο και η χαρακτηριστική του αρχιτεκτονική το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για την περιοχή εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ιστορία του ξενοδοχείου συνδέεται και με σημαντικές προσωπικότητες που πέρασαν από τους χώρους του.
Μεταξύ αυτών και ο εμβληματικός Έλληνας εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης , ο οποίος είχε επισκεφθεί το ξενοδοχείο τη δεκαετία του ’70, γεγονός που αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα μέσα από φωτογραφίες που διατηρούνται στο εσωτερικό του κτιρίου.
Το ιστορικό ξενοδοχείο όπου είχε μείνει και ο ΩνάσηςΤο ξενοδοχείο «Nireus» αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα τουριστικά καταλύματα της Νέας Μάκρης.
Από το ξενοδοχείο έχουν επίσης περάσει γνωστά ονόματα της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, όπως οι Χατζηχρήστος, Κόκοτας Σταυρίδης αλλά και ο Μαρίνος, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Παράλληλα, στους χώρους του έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς γυρίσματα παλαιών ελληνικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου, η οποία παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη στο πέρασμα των δεκαετιών. Στην κεντρική ρεσεψιόν διακρίνεται ο μεγάλος ξύλινος πάγκος και οι παλιές θυρίδες κλειδιών, στοιχεία που θυμίζουν την εικόνα των ξενοδοχείων μιας άλλης εποχής.
Οι πολυέλαιοι στην οροφή και το μαρμάρινο δάπεδο ενισχύουν τον κλασικό χαρακτήρα του χώρου.
Σε άλλο σημείο του κτιρίου εμφανίζεται ένα σαλόνι με έντονα vintage στοιχεία, όπου ξεχωρίζει ένα παλιό μουσικό μηχάνημα τύπου jukebox δίπλα σε ένα κλασικό έπιπλο τηλεόρασης με ενσωματωμένο ραδιόφωνο.
Οι πίνακες ζωγραφικής και τα έπιπλα της εποχής δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει έντονα τις δεκαετίες του ’70 και 80 κάτι που εξηγεί γιατί το ξενοδοχείο θεωρήθηκε ιδανικό σκηνικό για κινηματογραφικές παραγωγές.
Δεσπόζει το μεγάλο κτίριο του ξενοδοχείου μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο με ψηλούς φοίνικες, ενώ λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα απλώνεται η θάλασσα. Η παραθαλάσσια αυτή τοποθεσία αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που καθιστά το σημείο ιδανικό για κινηματογραφικά πλάνα.
Την ίδια στιγμή, το ιστορικό ξενοδοχείο βρίσκεται και στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πωλείται έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαδικασία προώθησης να έχει αναλάβει η εταιρεία Revithis Real Estate που διαθέτει το ακίνητο σε αποκλειστικότητα τους τελευταίους μήνες.
Έτσι, ένα ξενοδοχείο που φιλοξένησε προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως σκηνικό για μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης αναφέρει ότι «Το ξενοδοχείο ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του ’70. Αποτελείται από 125 δωμάτια, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν θέα στη θάλασσα. Το κτήμα εκτείνεται σε περίπου 10 στρέμματα, ενώ το κτίριο είναι συνολικά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Η οικογένεια προχώρησε κατά καιρούς σε μικρές ανακαινίσεις, ωστόσο θέλησε να διατηρήσει το παλιό ύφος και την αισθητική της δεκαετίας. Γι’ αυτόν τον λόγο και η επίπλωση, αλλά και συνολικά το στυλ του ξενοδοχείου, παραμένουν πιστά σε εκείνη την εποχή».
