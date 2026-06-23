Στο Ευρωκοινοβούλιο η Κέιτ Μπλάνσετ: Παρουσίασε πλατφόρμα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από την AI

H ταυτότητά σας είναι η πνευματική ιδιοκτησία σας και καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, είπε η ηθοποιός