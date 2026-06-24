ΑΑΔΕ: Μόνο με ΑΦΜ οι επαγγελματικές αγορές καυσίμων, τέλος οι απλές αποδείξεις λιανικής
ΑΑΔΕ: Μόνο με ΑΦΜ οι επαγγελματικές αγορές καυσίμων, τέλος οι απλές αποδείξεις λιανικής
Από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη
«Φρένο» στις εικονικές δαπάνες αγοράς καυσίμων, με αποδείξεις λιανικής ή απλοποιημένα τιμολόγια τις οποίες συχνά ανταλλάσσουν «με το κιλό» φορολογούμενοι επαγγελματίες ή άλλες επιχειρήσεις, βάζει από 1.1.2027 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Με σκοπό την ταυτοποίηση των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές, σύμφωνα με νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1129/2026), στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων θα περιλαμβάνονται πρόσθετες ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη, καθώς και τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τον ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
Κατά συνέπεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, «από την ημερομηνία αυτή (1/1/2027), οι αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αγοράς καυσίμων». Δηλαδή δεν θα εκπίπτουν παραστατικά εξόδων, όπως αποδείξεις λιανικής όπου οι επαγγελματίες ανέγραφαν χειρόγραφα στοιχεία (αριθμό πινακίδας, ΑΦΜ κλπ) που τα είχαν εκδώσει τρίτοι, με σκοπό να εμφανίζουν «φουσκωμένες» φορολογικές δαπάνες και μικρότερα καθαρά κέρδη, για να πληρώνουν λιγότερους φόρους.,
Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η νέα ρύθμιση στόχο έχει να ενισχύαει τη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες (επιχειρήσεις, εταιρίες και επαγγελματίες) .
Με σκοπό την ταυτοποίηση των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές, σύμφωνα με νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1129/2026), στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων θα περιλαμβάνονται πρόσθετες ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη, καθώς και τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τον ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
Κατά συνέπεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, «από την ημερομηνία αυτή (1/1/2027), οι αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αγοράς καυσίμων». Δηλαδή δεν θα εκπίπτουν παραστατικά εξόδων, όπως αποδείξεις λιανικής όπου οι επαγγελματίες ανέγραφαν χειρόγραφα στοιχεία (αριθμό πινακίδας, ΑΦΜ κλπ) που τα είχαν εκδώσει τρίτοι, με σκοπό να εμφανίζουν «φουσκωμένες» φορολογικές δαπάνες και μικρότερα καθαρά κέρδη, για να πληρώνουν λιγότερους φόρους.,
Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η νέα ρύθμιση στόχο έχει να ενισχύαει τη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες (επιχειρήσεις, εταιρίες και επαγγελματίες) .
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