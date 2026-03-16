Το αστείο του Κουμάιλ Ναντζιάνι στα Όσκαρ για την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ» για το Ολοκαύτωμα που προκάλεσε αντιδράσεις
Το σχόλιο του ηθοποιού χαρακτηρίστηκε «φτηνό» στο X
Ένα αστείο του Κουμάιλ Ναντζιάνι προκάλεσε αντιδράσεις στα φετινά βραβεία Όσκαρ, καθώς αφορούσε στην ταινία «Η λίστα του Σίντελερ» για το Ολοκαύτωμα.
Κατά την απονομή του βραβείου για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης, ο ηθοποιός άλλαξε τον τίτλο της ταινίας κάνοντας χιούμορ, αλλά οι αντιδράσεις δεν ήταν αυτές που περίμενε.
«Θα έπρεπε να μετατρέπουμε τις μεγάλες ταινίες σε μικρού μήκους για να γλιτώσουμε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά και άλλαξε τους τίτλους από διάφορες ταινίες, ενώ στο τέλος αντί για «Λίστα Σίντλερ» είπε «Σίντλερ Post It».
Στο X χαρακτήρισαν στο σχόλιο αυτό «φτηνό», ενώ κάποιος έγραψε: «Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το αστείο με τη Λίστα του Σίντλερ ήταν καλόγουστο».
