Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ο βασιλιάς των meme, το χαμόγελο όλο νόημα στα Όσκαρ που «ανάγκασε» τον Κόναν Ο' Μπράιεν να του δώσει τον τίτλο
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ο βασιλιάς των meme, το χαμόγελο όλο νόημα στα Όσκαρ που «ανάγκασε» τον Κόναν Ο' Μπράιεν να του δώσει τον τίτλο
Ο ηθοποιός έφτιαξε μαζί με τον παρουσιαστή ένα νέο meme
Βασιλιά των meme έχρισε ο Κόναν Ο' Μπράιεν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα φετινά Όσκαρ, δημιουργώντας παράλληλα μαζί του ένα νέο meme.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου, στο Dobly Theatre στο Λος Άντζελες και την παρουσίασή τους είχε αναλάβει ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία που είχε έκανε τα αστεία του για τους προσκεκλημένους, προκαλώντας άφθονο γέλιο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον ηθοποιό και κατά τη διάρκεια της τελετής, μίλησε για τις εκφράσεις του που κάθε χρόνο κάνουν τον γύρο του ίντερνετ και του πρότεινε να φτιάξουν ένα καινούριο meme μαζί.
«Αυτός ο τύπος είναι ο βασιλιάς των meme. Ας φτιάξουμε ένα νέο με τον Λίο, αμέσως τώρα. Του συναισθήματος ότι "δεν συμφώνησες για αυτό"», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και η οθόνη έδειξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη λεζάντα «Όταν δεν συμφώνησες για αυτό», προκαλώντας γέλια.
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν υποψήφιος στα φετινά Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another», στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, ένα βραβείο που τελικά κατέκτησε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου, στο Dobly Theatre στο Λος Άντζελες και την παρουσίασή τους είχε αναλάβει ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία που είχε έκανε τα αστεία του για τους προσκεκλημένους, προκαλώντας άφθονο γέλιο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον ηθοποιό και κατά τη διάρκεια της τελετής, μίλησε για τις εκφράσεις του που κάθε χρόνο κάνουν τον γύρο του ίντερνετ και του πρότεινε να φτιάξουν ένα καινούριο meme μαζί.
«Αυτός ο τύπος είναι ο βασιλιάς των meme. Ας φτιάξουμε ένα νέο με τον Λίο, αμέσως τώρα. Του συναισθήματος ότι "δεν συμφώνησες για αυτό"», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και η οθόνη έδειξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη λεζάντα «Όταν δεν συμφώνησες για αυτό», προκαλώντας γέλια.
🎬 Leonardo DiCaprio became a meme again— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026
During the 2026 Academy Awards, Conan O'Brien jokingly called Leonardo DiCaprio the “king of memes” and suggested creating a new one live on air.
When the camera showed Leo in the audience, the screen displayed the caption: “When you… https://t.co/sPuN0CTAbg pic.twitter.com/kyisE3SNhX
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν υποψήφιος στα φετινά Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another», στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, ένα βραβείο που τελικά κατέκτησε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
