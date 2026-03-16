Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ο βασιλιάς των meme, το χαμόγελο όλο νόημα στα Όσκαρ που «ανάγκασε» τον Κόναν Ο' Μπράιεν να του δώσει τον τίτλο
Ο ηθοποιός έφτιαξε μαζί με τον παρουσιαστή ένα νέο meme

Ιωάννα Μαρίνου
Βασιλιά των meme έχρισε ο Κόναν Ο' Μπράιεν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα φετινά Όσκαρ, δημιουργώντας παράλληλα μαζί του ένα νέο meme.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου, στο Dobly Theatre στο Λος Άντζελες και την παρουσίασή τους είχε αναλάβει ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία που είχε έκανε τα αστεία του για τους προσκεκλημένους, προκαλώντας άφθονο γέλιο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον ηθοποιό και κατά τη διάρκεια της τελετής, μίλησε για τις εκφράσεις του που κάθε χρόνο κάνουν τον γύρο του ίντερνετ και του πρότεινε να φτιάξουν ένα καινούριο meme μαζί.

«Αυτός ο τύπος είναι ο βασιλιάς των meme. Ας φτιάξουμε ένα νέο με τον Λίο, αμέσως τώρα. Του συναισθήματος ότι "δεν συμφώνησες για αυτό"», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και η οθόνη έδειξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη λεζάντα «Όταν δεν συμφώνησες για αυτό», προκαλώντας γέλια.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν υποψήφιος στα φετινά Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another», στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, ένα βραβείο που τελικά κατέκτησε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

