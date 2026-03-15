Η Λίλι Άλεν βγήκε στη σκηνή με μίνι σιθρού φόρεμα, εσώρουχα και πουπουλένια ρόμπα
Η τραγουδίστρια έκανε μία ακόμη εκκεντρική εμφάνιση μετά το φόρεμα με τις αποδείξεις από τα ραντεβού του Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες
Με σιθρού φόρεμα, εσώρουχα και πουπουλένια ρόμπα βγήκε στη σκηνή η Λίλι Άλεν κατά τη διάρκεια της τελευταίας στάσης της περιοδείας της «West End Girl Tour» στο Μάντσεστερ.
Η 40χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα, ακόμη και από τα παρασκήνια της συναυλίας, όπου ποζάρει πριν ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει.
Ένα από τα look που έκαναν αίσθηση ήταν ένα διάφανο μίνι φόρεμα με δαντέλα στις άκρες, μέσα από το οποίο φαίνονταν τα ροζ εσώρουχά της. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μια μεταξωτή ρόμπα με πουπουλένιο τελείωμα, την οποία άφηνε ανοιχτή καθώς περπατούσε στη σκηνή.
Σε άλλο σημείο της εμφάνισης, η Λίλι Άλεν φόρεσε ένα εφαρμοστό δερμάτινο φόρεμα με «cone bra».
Η τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Δύο βραδιές στο Μάντσεστερ. Νότιγχχαμ, σε βλέπω απόψε».
Σε προηγούμενη εμφάνισή της, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που είχε τυπωμένες αποδείξεις από έξοδα και ραντεβού που έβγαινε ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το ρούχο ήταν καλυμμένο με χειρόγραφες σημειώσεις και αποδείξεις, με αναφορές στο τραγούδι της «4Chan Stan», όπου η Άλεν περιγράφει πώς ανακάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε αγοράσει ένα ακριβό τσαντάκι για άλλη γυναίκα. Κάτω από το φόρεμα είχε βάλει ένα διάφανο κορμάκι με βολάν και μπορντό σορτσάκι, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχειας της εμφάνισής της.
@eolorr Lily Allen estreou a turnê West End Girl, na qual performa o álbum completo como uma peça de teatro. Em uma das músicas, ela usa um vestido com os comprovantes que ela encontrou das coisas que o (ex) marido comprava e bancava pra outra. #lilyallen #foryou #foryoupage #fy #fypage ♬ som original - eolor
