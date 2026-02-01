Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η Λίλι Άλεν ετοιμάζει άλμπουμ που θα περιγράφει τη σεξουαλική της κακοποίηση από πρόσωπο της μουσικής βιομηχανίας
Πρόκειται για ακυκλοφόρητη δουλειά πέντε ετών, με αναφορές σε κακοποιητική συμπεριφορά και εκφοβισμό
Σχέδια για την κυκλοφορία ενός νέου, μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητου άλμπουμ φέρεται να έχει η Λίλι Άλεν, σύμφωνα με δημοσίευμα που κάνει λόγο για ένα έργο με προσωπικό και καταγγελτικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρεται, το άλμπουμ στρέφεται εναντίον στελέχους της μουσικής βιομηχανίας, το οποίο η ίδια ισχυρίζεται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, αλλά και άλλων προσώπων του χώρου που, κατά την ίδια πηγή, την εκφόβισαν σε νεαρή ηλικία.
Ξένα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η Άλεν είχε δουλέψει το συγκεκριμένο υλικό πριν από περίπου πέντε χρόνια, ωστόσο η τότε δισκογραφική της εταιρεία, BMG, φέρεται να ανέστειλε την κυκλοφορία του, εκτιμώντας ότι εκείνη την περίοδο η εμπορική δυναμική της τραγουδίστριας είχε υποχωρήσει. Πηγή αναφέρει ότι «υπάρχει άφθονο υλικό, η Λίλι πέρασε πολύ άσχημα στη βιομηχανία. Ως ευάλωτη νεαρή γυναίκα, υπήρχαν πολλοί γύρω της που ήθελαν να την εκμεταλλευτούν».
Η συζήτηση γύρω από το νέο άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του «West End Girl», το οποίο προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέθηκε με τον χωρισμό της Άλεν από τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Χάρμπορ. Στο άλμπουμ εκείνο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε θεματικά στην απιστία, στοιχείο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετιζόταν με το τέλος του γάμου τους.
Η επιτυχία του «West End Girl» και η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη μουσική της έχουν αλλάξει το κλίμα γύρω από την καριέρα της Άλεν. «Η Λίλι γνωρίζει την αξία της αυτή τη στιγμή, είναι ξανά στο προσκήνιο μετά το τελευταίο της άλμπουμ και, αν υπήρξε ποτέ η κατάλληλη στιγμή για να πάρει αυτό που θέλει, είναι τώρα», φέρεται να λέει πηγή από το περιβάλλον της.
Η Λίλι Άλεν δεν έχει κατονομάσει δημόσια το στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας στο οποίο αναφέρεται, ενώ οι ισχυρισμοί που αποδίδονται στο νέο άλμπουμ δεν συνοδεύονται από περαιτέρω στοιχεία ή επίσημες τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά.
