Η Λίλι Άλεν έβαλε φόρεμα… γεμάτο αποδείξεις από τα ραντεβού του Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες
GALA
Λίλι Άλεν Φόρεμα Αποδείξεις Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Λίλι Άλεν έβαλε φόρεμα… γεμάτο αποδείξεις από τα ραντεβού του Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε κομμάτια από το άλμπουμ «West End Girl», που αναφέρεται στη διάλυση του γάμου της

Η Λίλι Άλεν έβαλε φόρεμα… γεμάτο αποδείξεις από τα ραντεβού του Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα φόρεμα που είχε τυπωμένες αποδείξεις από έξοδα και ραντεβού που έβγαινε ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, εμφανίστηκε η Λίλι Άλεν  στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία της «West End Girl» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, φορώντας ένα ιδιαίτερο «φόρεμα εκδίκησης». Το ρούχο ήταν καλυμμένο με χειρόγραφες σημειώσεις και αποδείξεις, με αναφορές στο τραγούδι της «4Chan Stan», όπου η Άλεν περιγράφει πώς ανακάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε αγοράσει ένα ακριβό τσαντάκι για άλλη γυναίκα. Κάτω από το φόρεμα είχε βάλει ένα διάφανο κορμάκι με βολάν και μπορντό σορτσάκι, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχειας της εμφάνισής της.

Δείτε βίντεο

@eolorr

Lily Allen estreou a turnê West End Girl, na qual performa o álbum completo como uma peça de teatro. Em uma das músicas, ela usa um vestido com os comprovantes que ela encontrou das coisas que o (ex) marido comprava e bancava pra outra. #lilyallen #foryou #foryoupage #fy #fypage

♬ som original - eolor
Η τραγουδίστρια είχε σχέση με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπουρ από το 2022 έως το 2024, και η διάλυση του γάμου τους έγινε πηγή έμπνευσης για το άλμπουμ της, το οποίο αποτυπώνει τις προσωπικές της εμπειρίες από τον χωρισμό.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Άλεν παρουσίασε τα 14 τραγούδια του δίσκου της, αλλάζοντας έξι διαφορετικά σύνολα που συνδέονταν με τα κεφάλαια της ιστορίας. Στο «Madeline», που αφορά στη γυναίκα που ανακάλυψε στα μηνύματα του συζύγου της, εμφανίστηκε με διάφανο negligee Valentino, σουτιέν και εσώρουχα. Για το «Beg For Me» έβαλε μαύρο δερμάτινο bullet-bra φόρεμα του 16Arlington, ενώ στο «Pussy Palace» τραγούδησε πάνω σε ένα κρεβάτι, κρατώντας μία τσάντα Duane Reade δίπλα της, όπως περιγράφεται στους στίχους για γράμματα από άλλες γυναίκες.

Lily Allen - 4chan Stan (Visualiser)

Η περιοδεία συνεχίζεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα μεταφερθεί στη Βόρεια Αμερική. Η συζήτηση γύρω από το νέο άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του «West End Girl», το οποίο προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέθηκε με τον χωρισμό της Άλεν από τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Χάρμπορ. Στο άλμπουμ εκείνο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε θεματικά στην απιστία, στοιχείο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετιζόταν με το τέλος του γάμου τους.
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης