Η Λίλι Άλεν έβαλε φόρεμα… γεμάτο αποδείξεις από τα ραντεβού του Ντέιβιντ Χάρμπουρ με άλλες γυναίκες

Με ένα φόρεμα που είχε τυπωμένες αποδείξεις από έξοδα και ραντεβού που έβγαινε οΗ τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία της «West End Girl» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, φορώντας ένα ιδιαίτερο «φόρεμα εκδίκησης». Το ρούχο ήταν καλυμμένο με χειρόγραφες σημειώσεις και αποδείξεις, με αναφορές στο τραγούδι της «4Chan Stan», όπου η Άλεν περιγράφει πώς ανακάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε αγοράσει ένα ακριβό τσαντάκι για άλλη γυναίκα. Κάτω από το φόρεμα είχε βάλει ένα διάφανο κορμάκι με βολάν και μπορντό σορτσάκι, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχειας της εμφάνισής της.Η τραγουδίστρια είχε σχέση με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπουρ από το 2022 έως το 2024, και η διάλυση του γάμου τους έγινε πηγή έμπνευσης για το άλμπουμ της, το οποίο αποτυπώνει τις προσωπικές της εμπειρίες από τον χωρισμό.Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Άλεν παρουσίασε τα 14 τραγούδια του δίσκου της, αλλάζοντας έξι διαφορετικά σύνολα που συνδέονταν με τα κεφάλαια της ιστορίας. Στο «Madeline», που αφορά στη γυναίκα που ανακάλυψε στα μηνύματα του συζύγου της, εμφανίστηκε με διάφανο negligee Valentino, σουτιέν και εσώρουχα. Για το «Beg For Me» έβαλε μαύρο δερμάτινο bullet-bra φόρεμα του 16Arlington, ενώ στο «Pussy Palace» τραγούδησε πάνω σε ένα κρεβάτι, κρατώντας μία τσάντα Duane Reade δίπλα της, όπως περιγράφεται στους στίχους για γράμματα από άλλες γυναίκες.Η περιοδεία συνεχίζεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα μεταφερθεί στη Βόρεια Αμερική. Η συζήτηση γύρω από το νέο άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του «West End Girl», το οποίο προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέθηκε με τον χωρισμό της Άλεν από τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Χάρμπορ. Στο άλμπουμ εκείνο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε θεματικά στην απιστία, στοιχείο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετιζόταν με το τέλος του γάμου τους.