Έλενα Τσαγκρινού για τον Dj Stephan μετά τον χωρισμό τους: Θα τον αγαπώ για πάντα με όλες του τις επιλογές
Είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει, τόνισε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της
Τα συναισθήματά της για τον Dj Stephan μετά τον χωρισμό τους περιέγραψε η Έλενα Τσαγκρινού. Η είδηση πως το πρώην ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιανουάριο, με την τραγουδίστρια να δηλώνει πλέον πως εξακολουθεί να τον αγαπά. Η Έλενα Τσαγκρινού διευκρίνισε ωστόσο πως η σχέση τους έκανε τον κύκλο της, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο επανασύνδεσης.
Μιλώντας στην εκπομπή Spill The Tea, η Έλενα Τσαγκρινού εξήγησε αρχικά πως οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και ότι απόλυτη προτεραιότητά τους αποτελεί η ανατροφή του παιδιού τους. «Έχουμε κρατήσει τις καλύτερες σχέσεις, χωρίς εγωισμό, διότι έχουμε πάνω απ’ όλα την ψυχολογία του παιδιού μας. Θέλουμε να είμαστε καλά και οι δύο, οπότε είμαστε ήρεμοι και μεγαλώνουμε τον Ηρακλή – τέσσερις μέρες εκείνος – τέσσερις μέρες εγώ και είμαστε ευτυχισμένοι», είπε χαρακτηριστικά.
Παρά την εξέλιξη που είχε η σχέση τους, εκείνη θα συνεχίσει να τον αγαπά. «Είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει, πιστεύω ότι οι άνθρωποι φτάσουν στο πικ της σχέσης τους, δεν αρκούνται μετά στο να έχουν κάτι το μέτριο στη συνέχεια. Νομίζω αυτό έζησα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν το αποκορύφωμα. Είμαι πολύ ευγνώμων και θα τον αγαπώ για πάντα, με όλες τους τις επιλογές», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
