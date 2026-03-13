Ζωή Κρονάκη: Τα ωραία πράγματα μου ήρθαν μετά τα 40, πιο πριν βίωσα ηλικιακό ρατσισμό
Στα 35, όταν ήμουν μάνα με δύο παιδιά, έλεγαν ότι «έλα μωρέ, περνάει ο χρόνος», θυμήθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Αντιμέτωπη με τον ηλικιακό ρατσισμό έχει έρθει η Ζωή Κρονάκη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σημείωσε πως τα σχόλια που είχε δεχτεί, είχαν έρθει, όταν ήταν μόλις 35 ετών, προσθέτοντας πως οι πιο όμορφες εξελίξεις στην καριέρα της ακολούθησαν, αφού συμπλήρωσε την ηλικία των σαράντα ετών.
«Παρά το γεγονός ότι ακούω διαρκώς για ηλικιακό ρατσισμό και εννοείται ότι υπάρχει, εγώ το βίωσα σε πιο μικρή ηλικία. Στα 35, όταν ήμουν μάνα με δύο παιδιά, έλεγαν ότι “έλα μωρέ, περνάει ο χρόνος”. Είχα στενοχωρηθεί πολύ, διότι έλεγα ότι τελειώνει αυτό το μετερίζι. Μου το έλεγαν και άνθρωποι της τηλεόρασης, αλλά υπήρχε και στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία», την Παρασκευή 13 Μαρτίου.
Η δική της πορεία την ωθεί την παροτρύνει άλλες γυναίκες να μην πτοούνται με το πέρασμα του χρόνου. «Για αυτό πολλές φορές συμβουλεύω και γυναίκες, αν μπορεί να έχει αξία κάποια δική μου συμβουλή, να κυνηγούν τα όνειρά τους σε όποια ηλικία και αν είναι, να μην περιορίζουν το μυαλό τους και να μη βάζουν ταμπέλες στον εαυτό τους. Εμένα τα ωραία πράγματα μου ήρθαν μετά τα σαράντα», πρόσθεσε.
Όσον αφορά στη σχέση της με την τηλεόραση, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια υπογράμμισε την αγάπη της για το συγκεκριμένο μέσο και σημείωσε πως ανατρέχει σε παλαιότερες εκπομπές που είναι διαθέσιμες στο Youtube. «Είμαι τηλεορασάκιας, βλέπω ακόμα και στο YouTube εκπομπές που θεωρούνται καλτ, όπως επεισόδια της Αννίτα Πάνια. Δεν έχω τα κουράγια να κάνω μια εκπομπή σαν τη δική της και να εκτεθώ τόσο. Η αγαπημένη μου όλων των εποχών είναι η Αγγελική Νικολούλη, τη λατρεύω, έχω δει όλες τις εκπομπής “Φως στο Τούνελ”, μπορεί να την ακούω και στο αυτοκίνητο», ανέφερε.
Τέλος, εξήγησε πως θα ήθελε μελλοντικά να αναλάβει την παρουσίαση κάποιας εκπομπής με κοινωνικό χαρακτήρα. «Θα μπορούσα να κάνω μια κοινωνική εκπομπή. Αυτό που δεν πίστευα ότι μπορώ να κάνω με ευκολία ήταν μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ένιωθα ενοχικά σε σχέση με την ψυχαγωγία για πάρα πολλά χρόνια, και μέχρι πού μπορώ να εκτεθώ ή μήπως πουν ότι δεν είμαι αρκετά μορφωμένη. Ο Τάσος Ιορδανίδης με απελευθέρωσε σε αυτό το κομμάτι», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Βλέπω στον εαυτό μου διαφορές, αλλιώς είναι το δέρμα στα τριάντα και αλλιώς στα σράντα, κάνω ό,τι χρειάζεται. Έχω πει στον εαυτό μου πως κάποια στιγμή, όταν χρειαστεί, θα κάνω λίφτινγκ. Δεν το φοβάμαι», συμπλήρωσε στη συνέχεια.
