Με κόκκινα μαλλιά και καουμπόικη εμφάνιση ο Μίκι Ρουρκ μετά την έξωση από το σπίτι του
Ο ηθοποιός εθεάθη σε πιτσαρία στο Μπέβερλι Χιλς με νέο look, λίγο μετά τη δικαστική απόφαση για την έξωσή του
Με ανανεωμένο look και βαμμένα κόκκινα μαλλιά εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ στο Μπέβερλι Χιλς, λίγες ημέρες μετά τη δικαστική απόφαση που οδήγησε στην έξωσή του από το διαμέρισμα όπου διέμενε στο Λος Άντζελες.
Ο 73χρονος ηθοποιός εθεάθη έξω από πιτσαρία, φορώντας μωβ καουμπόικο πουκάμισο και τζιν, ενώ οι φωτογράφοι κατέγραψαν το νέο του χρώμα μαλλιών.
Η εμφάνισή του έρχεται λίγο μετά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες, ο οποίος έκρινε υπέρ του ιδιοκτήτη του ακινήτου στη διαμάχη για τα απλήρωτα ενοίκια.
Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο επειδή το διαμέρισμα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και παρουσία τρωκτικών.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηθοποιός έχει ήδη αποχωρήσει από το διαμέρισμα και διαμένει προσωρινά σε ξενοδοχείο μαζί με τον σκύλο του. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη στέγασή του, ο Ρουρκ φάνηκε χαλαρός και σε καλή διάθεση κατά την έξοδό του.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
