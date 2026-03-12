Δικαστική ήττα για τον Κάνιε Γουέστ: Θα καταβάλει 140.000 δολάρια για την υπόθεση της έπαυλης στο Μαλιμπού
Πρώην υπάλληλός του είχε καταθέσει αγωγή υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκε για την εργασία του στην έπαυλη, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και ότι απολύθηκε άδικα
Ένοχος κρίθηκε ο Κάνιε Γουέστ από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες για την υπόθεση που αφορά σε διαμάχη με πρώην εργαζόμενο στην πολυτελή έπαυλή του στο Μαλιμπού. Οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 140.000 δολαρίων στον Τόνι Σάξον, ο οποίος είχε καταθέσει αγωγή υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκε για την εργασία του, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και απολύθηκε άδικα.
Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δίκη διάρκειας δύο εβδομάδων στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Ο Σάξον διεκδικούσε αρχικά αποζημίωση ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το σώμα των ενόρκων του επιδίκασε τελικά 140.000 δολάρια.
Η υπόθεση αφορά στην περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολούνταν στην πολυτελή κατοικία του ράπερ, αξίας περίπου 57 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη μήνυση που είχε κατατεθεί το 2023, ο Σάξον προσλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 ως project manager για το ακίνητο. Παράλληλα, όπως υποστήριξε, είχε αναλάβει καθήκοντα φύλακα, με συμφωνημένη αμοιβή 20.000 δολάρια την εβδομάδα. Κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο Κάνιε Γουέστ του είχε πει: «Μείνε εδώ τώρα. Δεν μπορείς να φύγεις».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι τελικά έλαβε μόνο μία από τις προβλεπόμενες πληρωμές, ενώ κατήγγειλε ότι αναγκαζόταν να κοιμάται μέσα στο ακίνητο, χρησιμοποιώντας ακόμη και το παλτό του ως αυτοσχέδιο στρώμα. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε στην πλάτη και τον αυχένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του και στη συνέχεια απολύθηκε άδικα.
Από την πλευρά της, η νομική ομάδα του ράπερ υποστήριξε ότι τα τραπεζικά στοιχεία δείχνουν πως ο εργαζόμενος είχε λάβει συνολικά 240.000 δολάρια για τη δουλειά του, ενώ αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του για τον τραυματισμό του. Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Άντριου Τσερκάσκι, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα ψέματα είναι τόσο κακόβουλα, που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τίποτα από όσα είπε».
Οι δικηγόροι του Σάξον εμφανίστηκαν δικαιωμένοι με την απόφαση. Ειδικότερα, ο Ρόναλντ Ζαμπράνο δήλωσε: «Η σημερινή μικτή απόφαση αποτελεί δικαίωση για τον πελάτη μας, τον Τόνι Σάξον. Οι δικηγόροι του Ye τον αποκάλεσαν ψεύτη, απατεώνα και υποκριτή μέσα στο δικαστήριο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
