Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
GALA
Ηλιάνα Παπαγεωργίου Παρίσι Ταξίδι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε

Το μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του στη γαλλική πρωτεύουσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Παρίσι βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα. 

Το μοντέλο απαθανάτισε σημεία της πόλης που επισκέφτηκε, φωτογραφήθηκε στους δρόμους και πόζαρε σε καφέ που επέλεξε να πάει. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν θα έπρεπε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί εκεί. «Να μετακομίσω στο Παρίσι;», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης