Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι: «Να μετακομίσω;» αναρωτήθηκε
Το μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του στη γαλλική πρωτεύουσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στο Παρίσι βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Το μοντέλο απαθανάτισε σημεία της πόλης που επισκέφτηκε, φωτογραφήθηκε στους δρόμους και πόζαρε σε καφέ που επέλεξε να πάει. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν θα έπρεπε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί εκεί. «Να μετακομίσω στο Παρίσι;», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
