Ο Τσαρλς Μέλτον του «Riverdale» έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες με τη σύντροφό του και το παιδί τους
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Τσαρλς Μέλτον, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσω μίας ανάρτησης στα social media.
O διάσημος πρωταγωνιστής του «Riverdale» και η Καμίλ Σάμερς-Βάλι έγιναν γονείς, με τον Μέλτον να κάνει γνωστή τη γέννηση του παιδιού τη Δευτέρα 9 Μαρτίου κοινοποιώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οικογενειακές φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό.
«Η οικογένειά μας», έγραψε ο Μέλτον στη λεζάντα της δημοσίευσής του, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης του παιδιού τους. Στην πρώτη εικόνα, ο Τσαρλς Μέλτον φαίνεται να φιλάει τη Σάμερς-Βάλι στο μάγουλο, ενώ εκείνη κρατάει το μωρό τους. Σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρουν ξεχωριστά με το νέο μέλος της οικογένειας.
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της Σάμερς-Βάλι, σε ανάρτησή της στο Instagram στις 2 Ιανουαρίου, όπου είχε γράψει: «Φτιάχνουμε μια μικρή οικογένεια ». Η δημοσίευση περιλάμβανε μία σειρά φωτογραφιών, όπως τον Μέλτον να φιλάει την κοιλιά της.
