Χρήστος Χολίδης: Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά

Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού του έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου. Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Γκιουζέλη, γέννησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».