Χρήστος Χολίδης: Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά
Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου του έκανε ο Χρήστος Χολίδης, επισημαίνοντας πως όταν τον είδε για πρώτη φορά ήταν μία μαγική στιγμή.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και εξήγησε πως στενοχωριέται που πρέπει να αφήσει το παιδί του λόγω δουλειάς, ωστόσο δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.
Για τα συναισθήματά του μετά την απόκτηση του γιου του, ο Χρήστος Χολίδης είπε χαρακτηριστικά: «Πολύ χαρούμενος. Οι πρώτες στιγμές ήταν... περίεργα. Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά. Είναι αγοράκι. Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να πάει».
Δείτε το βίντεο
Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού του έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου. Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Γκιουζέλη, γέννησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.
Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».
